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Белоруссия перестанет признавать украинские дипломы и ученые степени

Ведомости

Белоруссия приостановила действие соглашения с Украиной о признании документов об образовании. Постановление правительства республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

«Министерству иностранных дел направить сообщение о прекращении действия соглашения», – говорится в тексте постановления. Постановление, подписанное премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, вступает в силу со дня его принятия.

Соглашение между Белоруссией и Украиной о взаимном признании документов об образовании было принято 6 февраля 1998 года.

20 декабря 2022 г. было прекращено действие соглашения между правительством Россией и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 г. 25 марта 2022 г. аналогичное постановление приняла украинская сторона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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