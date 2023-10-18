Белоруссия перестанет признавать украинские дипломы и ученые степени
Белоруссия приостановила действие соглашения с Украиной о признании документов об образовании. Постановление правительства республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
«Министерству иностранных дел направить сообщение о прекращении действия соглашения», – говорится в тексте постановления. Постановление, подписанное премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, вступает в силу со дня его принятия.
Соглашение между Белоруссией и Украиной о взаимном признании документов об образовании было принято 6 февраля 1998 года.
20 декабря 2022 г. было прекращено действие соглашения между правительством Россией и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 г. 25 марта 2022 г. аналогичное постановление приняла украинская сторона.