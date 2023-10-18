Белоруссия перестанет признавать украинские дипломы и ученые степени

20 декабря 2022 г. было прекращено действие соглашения между правительством Россией и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 г. 25 марта 2022 г. аналогичное постановление приняла украинская сторона.