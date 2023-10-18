Путин рассказал подробности переговоров с Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином длились три часа. За это время лидеры обсудили двустороннюю повестку, ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.
«Три часа мы разговаривали с председателем КНР. Все и не расскажешь. Это вся двусторонняя повестка, ее много. Много там вопросов: это и экономика, и финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа», – сказал президент.
Он добавил, что была затронута «довольно подробно» ситуация на Ближнем Востоке. Также Путин проинформировал Си Цзиньпина о ситуации «на украинском треке». «Для того, чтобы все подробно изложить, нужно тоже три часа», – заключил президент РФ.
18 октября в Пекине прошли переговоры Путин и Си Цзиньпина. Ранее Песков сообщал, что лидеры пообщаются в узком формате, а позже – с глазу на глаз.
В состав российской делегации вошли вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощники президента Юрий Ушаков и Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и др. Среди представителей бизнеса в российскую делегацию вошли гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, а также председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин и др.
Встреча проходила на полях III Международного форума «Один пояс – один путь». Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом рано утром 17 октября. Помимо участия в форуме «Один пояс – один путь» и переговоров с председателем Си Цзиньпином российский президент уже провел шесть двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.