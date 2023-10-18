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Путин рассказал подробности переговоров с Си Цзиньпином

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином длились три часа. За это время лидеры обсудили двустороннюю повестку, ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. 

«Три часа мы разговаривали с председателем КНР. Все и не расскажешь. Это вся двусторонняя повестка, ее много. Много там вопросов: это и экономика, и финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа», – сказал президент. 

Он добавил, что была затронута «довольно подробно» ситуация на Ближнем Востоке. Также Путин проинформировал Си Цзиньпина о ситуации «на украинском треке». «Для того, чтобы все подробно изложить, нужно тоже три часа», – заключил президент РФ.

18 октября в Пекине прошли переговоры Путин и Си Цзиньпина. Ранее Песков сообщал, что лидеры пообщаются в узком формате, а позже – с глазу на глаз. 

Что говорил Владимир Путин в Китае на открытии форума «Один пояс, один путь»

После церемонии президент России и председатель КНР начали переговоры

В состав российской делегации вошли вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощники президента Юрий Ушаков и Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и др. Среди представителей бизнеса в российскую делегацию вошли гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, а также председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин и др.

Встреча проходила на полях III Международного форума «Один пояс – один путь». Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом рано утром 17 октября. Помимо участия в форуме «Один пояс – один путь» и переговоров с председателем Си Цзиньпином российский президент уже провел шесть двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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