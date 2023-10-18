Что говорил Владимир Путин в Китае на открытии форума «Один пояс, один путь»

Форум «Один пояс – один путь» в 2023 г. проходит в Китае в третий раз. В форуме участвуют страны, которые присоединись к одноименной инициативе КНР. Первый форум «Один пояс – один путь» состоялся 14-15 мая 2017 г. в Пекине, второй – там же 25-27 апреля 2019 г. Сама же концепция «Один пояс – один путь» была представлена Си Цзиньпином в 2013 г., ее целью называли создание транзитно-транспортной инфраструктуры между Китаем, странами Евразии и Африки, позже в инициативе стали участвовать и страны Южной Америки. Всего по состоянию на август 2023 г. инициативой так или иначе были затронуты 155 стран. Москва не участвует напрямую в инициативе «Пояса и пути», но поддерживает ее. На нынешний форум прибыли главы более 20 стран. Путин прибыл в Пекин 17 октября. В этот день он провел серию двусторонних встреч. После российско-китайских переговоров 18 октября Путин планирует дать пресс-конференцию.