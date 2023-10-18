Что говорил Владимир Путин в Китае на открытии форума «Один пояс, один путь»После церемонии президент России и председатель КНР начали переговоры
В Пекине в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь состоялось открытие III Международного форума «Один пояс – один путь». С приветственным словом перед главами делегаций, участниками инициативы и гостями форума, среди которых и российский президент Владимир Путин, выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил, что человечество как единое целое объединяет судьбы всех людей и что когда все в мире хорошо, то и в Китае хорошо, а когда хорошо в Китае, то в мире еще лучше. По его словам, быстроразвивающиеся страны должны помогать тем, кто от них отстает, нужно поддерживать друг друга, помогать и уважать.
Сразу после Си Цзиньпина перед участниками форума выступил Путин. По его словам, инициатива «Один пояс – один путь», выдвинутая председателем КНР, ориентирована в будущее и «нацелена на формирование более справедливого многополярного мира». Россия и Китай, как и большинство государств, разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодного сотрудничеству в целях прогресса и социального благополучия «при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития», сказал Путин. По его словам, как раз инициатива «Один пояс – один путь», которая строится на таких принципах, позволяет создать «интеграционной контур», где обеспечивается свобода торговли, инвестиций, труда и взаимосвязанная инфраструктура.
Путин заявил, что инициатива лидера КНР созвучна инициативе, выдвинутой Россией, о формировании большого евразийского партнерства, где могут быть сопряжены разные интеграционные инициативы: «Один пояс – один путь», Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Евразийский экономический союз.
Далее президент говорил, что делает Россия для создания взаимосвязанной инфраструктуры, учитывая, что это самая большая страна в мире по своей территории, и соответственно связь стран через нее играет большую роль. Среди таких проектов Путин назвал формирование коридора «Север – юг», который связывает российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Еще один маршрут с севера на юг пройдет через Сибирь, для чего модернизируется центральный участок Транссиба.
Также Путин говорил о строительстве Северного широтного хода – железнодорожной ветки с выходом к портам Северного Ледовитого океана и полуострова Ямал и новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от ХМАО до стыковки с Транссибом и Байкало-амурской магистралью. Также Россия работает с зарубежными партнерами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов. Еще один коридор от Арктики на Юг планируется на Дальнем Востоке – это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через реки Лену и Амур, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути. Путин сказал, что все эти маршруты открывают возможность соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге Евразии.
Президент России также сказал, что Россия приглашает заинтересованные государства к участию в развитии Северного морского пути, в том числе Россия готова обеспечить проход судов через льды: «Уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всём протяжении Северного морского пути станет круглогодичной». Создание всех этих логистических маршрутов отражает изменения в мировой экономике и роль новых центров развития и Азиатско-Тихоокеанского региона, глобального юга, сказал Путин. По его словам, поскольку Россия в 2024 г. будет председательствовать в БРИКС, то она предложила в рамках объединения создать комиссию по транспортной логистике с участием членов организации и других стран, которые заинтересуются проектом.
Завершая свое выступление, Путин пожелал успехов КНР в реализации планов по инициативе «Один пояс – один путь».
После церемонии открытия форума в Пекине также прошли российско-китайские переговоры. Для журналистов было доступно лишь приветственное слово двух лидеров. Переговоры планируются сначала в расширенном составе, затем в узком, а после Путин и Си поговорят с глазу на глаз.
Си поблагодарил Путина за то, что он в третий раз приехал на форум «Один пояс – один путь». Он напомнил о своем визите в Москву, который провел в марте 2023 г., и подчеркнул, что между ним и Путиным сложились добрые отношения и личная дружба. Что касается экономики, то Си сказал, что до конца года КНР и Россия должны выйти на уровень товарооборота в $200 млрд, который и был запланирован на текущий год.
Путин поздравил Си с 74-й годовщиной образования КНР, сказал, что следующий год станет юбилейным для страны, а также для установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. СССР первым признал новый Китай, сказал Путин. Он также вспомнил о визите Си в Россию весной этого года, отметив, что этот визит подчеркнул особые отношения между двумя странами, поскольку Россия стала первой страной, которую Си посетил с государственным визитом после переизбрания на пост председателя КНР. Вспомнил Путин и о своем предыдущем визите в Пекин – он приезжал на церемонию открытия Олимпийских игр 4 февраля 2022 г. По словам Путина, лидер любой страны стремится, чтобы инициативы, выдвинутые им, были реализованы, но не знает, что в итоге будет. Но у Китая все получается, считает Путин, имея в виду инициативу «Один пояс – один путь».
Форум «Один пояс – один путь» в 2023 г. проходит в Китае в третий раз. В форуме участвуют страны, которые присоединись к одноименной инициативе КНР. Первый форум «Один пояс – один путь» состоялся 14-15 мая 2017 г. в Пекине, второй – там же 25-27 апреля 2019 г. Сама же концепция «Один пояс – один путь» была представлена Си Цзиньпином в 2013 г., ее целью называли создание транзитно-транспортной инфраструктуры между Китаем, странами Евразии и Африки, позже в инициативе стали участвовать и страны Южной Америки. Всего по состоянию на август 2023 г. инициативой так или иначе были затронуты 155 стран. Москва не участвует напрямую в инициативе «Пояса и пути», но поддерживает ее. На нынешний форум прибыли главы более 20 стран. Путин прибыл в Пекин 17 октября. В этот день он провел серию двусторонних встреч. После российско-китайских переговоров 18 октября Путин планирует дать пресс-конференцию.