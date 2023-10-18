Какой «Путь» Владимир Путин выбрал в Китае

Какой «Путь» Владимир Путин выбрал в КитаеПервый день пребывания в Пекине российский президент посвятил многочисленным двусторонним переговорам
В Китае начинается третий форум «Один пояс, один путь», в котором Владимир Путин участвует тоже третий раз. Резиденции «Дяоюйтай», где остановились лидеры государств, уже более 800 лет – хотя корпуса, где селят лидеров, построены гораздо позже. На русский язык название резиденции переводится примерно как «терраса для рыбной ловли». В прудах на территории парка, где находится резиденция, плавают рыбы, на горизонте видна пекинская телебашня.
В первый день после прибытия в Китай, 17 октября, Владимир Путина провел шесть двусторонних встреч. Причем если встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнагийином Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом были анонсированы заранее, то встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном и с и. о. премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром заранее не объявлялись.
В составе российской делегации в переговорах участвовали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, помощники президента Юрий Ушаков и Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, предправления «Новатэка» Леонид Михельсон.
Первая встреча у Путина была с президентом Вьетнама. На встрече лидеры обменялись дружескими приветствиями. Путин сказал, что «нет необходимости говорить, насколько близки наши народы и как это складывалось на протяжении предыдущих десятилетий». Но Тхыонг все-таки заметил, что вьетнамский народ помнит большую «добросердечную помощь, которую оказывал Советский Союз, Россия и российский народ в трудные годы войны и в настоящее время, когда мы развиваем страну». «В сердце многих вьетнамцев и в моем сердце всегда хорошо хранится образ красивого пейзажа России, образ о русском характере, образ о добрых русских людях», – неожиданно сказал президент Вьетнама.
Путин говорил о спаде торгово-экономического взаимодействия в 2022 г. и о небольшом росте в 2023 г. А президент Вьетнама вспоминал о визитах российских «товарищей» в 2023 г. «Только в текущем году Вьетнам посещал товарищ [Дмитрий] Медведев <...> Мы также совещались с товарищем [председателем Верховного суда Вячеславом] Лебедевыми и встречались с вице-премьером [Дмитрием] Чернышенко. Только вчера нас посещал товарищ [спикер Госдумы Вячеслав] Володин», – перечислил товарищей Тхыонг. Вьетнамские товарищи тоже посещали Россию, напомнил он: министр обороны, министр общественной безопасности, зампред Национального собрания страны. После этого Тхыонг долго благодарил Путина за то, что в Санкт-Петербурге в этом году открыли памятник основателю компартии Вьетнама Хо Ши Мину.
По схожему сценарию прошли двусторонние встречи Путина и с другими лидерами. Президент России на встрече почти со всеми главами делегаций, с которыми проводил переговоры, отмечал, что сохраняются дружеские отношения, падает торговый оборот и развиваются гуманитарные связи. Это отмечалось на встрече с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, который был назначен на этот пост только 22 августа 2023 г. и впервые встречался с Путиным.
На встрече с президентом России премьер Таиланда отдал должное модному барбикору, надев розовые носки («РИА Новости», правда, написали, что в Таиланде каждому дню недели соответствует свой цвет, вторник – розовый). Президенту Монголии Ухнайгийину Хурэлсуху Путин говорил о значимых проектах, в том числе совместно с КНР – имея в виду «Силу Сибири – 2». А президента Лаоса Тхонглуна Сисулита Путин назвал «надежным другом» и напомнил, что они почти в одни годы учились в Ленинграде. Сисулит же с Путиным говорил по-русски, в начале беседы сказав, что хочет потренировать этот язык.
Форум «Один пояс – один путь» стал отличным поводом «сверки часов» российского лидера с некоторыми руководителями стран Юго-Восточной Азии, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских. В целом регион, за исключением Сингапура, дружественный или как минимум нейтральный по отношению к России, отмечает Терских. Те страны Юго-Восточной Азии, с лидерами которых встречается Путин, могут позволить себе большую степень автономности в контактах с Россией без оглядки на других крупных мировых игроков.
Хотя Россия значительно отстает как торговый партнер от Китая, она может стать важным партнером для энергетических проектов – потенциальных ГЭС в Лаосе или возможного возобновления переговоров по АЭС с Вьетнамом, говорит эксперт. Наиболее высокий с формальной точки зрения уровень отношений у России с Вьетнамом – всеобъемлющего стратегического партнерства, говорит Терских, со страной поддерживается высокий уровень военно-технического сотрудничества (ВТС).
По словам эксперта, с Таиландом нет таких же крепких контактов в политической сфере и ВТС, но активно развиваются экономические связи, в том числе в области туризма.
У России и Монголии много общих интересов в вопросах экономического взаимодействия и безопасности, говорит заведующий отделом Кореи и Монголии института востоковедения РАН Александр Воронцов. В первую очередь стороны заинтересованы в обсуждении реализации трехстороннего транспортного проекта «Россия – Монголия – Китай». В центре внимания также строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2».
Между этими встречами к Путину в резиденцию приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Было известно, что Орбан прибудет на форум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтверждал проведение такой двусторонней встречи. Беседа с Орбаном для Путина стала первой встречей с лидером страны Евросоюза после начала спецоперации на Украине. Предыдущая встреча с лидером одной из стран ЕС была в Москве – канцлер ФРГ Олаф Шольц приезжал 15 февраля 2022 г.
Путин поприветствовал премьера Венгрии, отметив, что в нынешних геополитических условиях возможности для поддержания контактов ограничены, но со многими странами Европы отношения сохраняются и развиваются. По словам Путина, отношения России и Венгрии всегда строились «на основе учета интересов, на всем позитивном, что досталось из прошлого». Он отметил, что если в прошлом году рост товарооборота России и Венгрии был 80%, то в этом году «минус 35%», поэтому он предложил подумать, что сделать, чтобы «повлиять на этот процесс в позитивном плане». «Мы знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают. Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – отметил Путин.
Орбан подсчитал, что с 2009 г. нынешняя встреча с Путиным уже тринадцатая. «Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой сложной ситуации мы еще не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России. Как раз наоборот, целью Венгрии всегда было расширять контакты с Россией. И нам это удавалось», – отметил он. Но из-за спецоперации на Украине и санкций двусторонние отношения многое потеряли, сказал Орбан. По его словам, «это поразило ткань того, что мы с вами вместе построили». Но, несмотря на это, Венгрия делает все возможное, чтобы «спасти то, что можно» из двусторонних контактов, и страна готова поддерживать общение с Россией, в том числе в области экономики.
Орбан поблагодарил «Росатом» за то, что остается партнером Венгрии», а «Газпром» – за выполнение обязательств по соглашениям. Он отметил, что многое удается спасти из того, что ранее было достигнуто. «Никто не любит, когда результаты его работы, достигнутые когда-то, из-за таких причин, в которых он не виновен, сводятся на нет», – сказал Орбан. После приветственного слова встреча прошла в закрытом режиме.
Россия – давний экономический партнер Венгрии, поэтому Будапешт заинтересован в сохранении контактов с Москвой, сказал эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилл Теремецкий. Эксперт напомнил, что, несмотря на внешнее давление, венгры сохранили контракты с «Росатомом» по сооружению энергоблоков для венгерской АЭС «Пакш-2». «До начала боевых действий на Украине лидеры двух стран договорились проводить встречи каждый год, но в новых обстоятельствах их стало проводить сложно, поэтому Китай – наиболее удобная площадка для обсуждения накопившихся вопросов», – отметил эксперт. При этом, продолжает Теремецкий, сохраняя контакты с Москвой, Орбан пытается повысить политический вес Венгрии в Европе и в мире. По его словам, венгерский премьер позиционирует себя в качестве одного из лидеров «партии мира» и рассчитывает стать посредником в украинском конфликте.
Между двусторонками президент России приезжал в Дом народных собраний, где председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань ближе к вечеру встречали глав делегаций. Официально церемония открытия форума состоится 18 октября.
В Доме народных собраний также прошла церемония фотографирования глав делегаций. Путин перекинулся словами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, также приехавшими в Пекин.
В Бишкеке на саммите СНГ Путин рассказывал журналистам, что свой день рождения 7 октября он отмечал с Мирзиеевым и Токаевым. «Сообразили на троих», – пошутил тогда президент. В Пекине Путин снова решил завершить первый рабочий день неформальной встречей с президентами Казахстана и Узбекистана.
Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь был построен в конце 1950-х гг. Раз в пять лет именно в этом здании проходит съезд Коммунистической партии Китая. По данным «Синьхуа», на форум должны прибыть главы более 20 стран, в том числе лидеры Эфиопии, Аргентины, Казахстана, Индонезии, Чили и др., а также генсек ООН Антониу Гутерриш. Основные мероприятия форума и российско-китайские переговоры намечены на 18 октября.
Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что китайцы считают Путина «главным гостем» форума. Об этом же сказал Песков: «Действительно, они говорят, что Российская Федерация, Путин – главные гости». По его словам, состав участников форума является выбором организующей стороны.
На открытии форума выступит Си Цзиньпин, после него планирует выступить Путин. Песков сказал, что на переговорах с Китаем 18 октября планируется обсуждение экономического взаимодействия, совместных проектов, а также обмен мнениями по международным делам и региональным конфликтам, в том числе по палестино-израильскому конфликту и ситуации на Украине. Подписания каких-либо контрактов на переговорах не планируется.