Какой «Путь» Владимир Путин выбрал в Китае

Орбан подсчитал, что с 2009 г. нынешняя встреча с Путиным уже тринадцатая. «Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой сложной ситуации мы еще не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России. Как раз наоборот, целью Венгрии всегда было расширять контакты с Россией. И нам это удавалось», – отметил он. Но из-за спецоперации на Украине и санкций двусторонние отношения многое потеряли, сказал Орбан. По его словам, «это поразило ткань того, что мы с вами вместе построили». Но, несмотря на это, Венгрия делает все возможное, чтобы «спасти то, что можно» из двусторонних контактов, и страна готова поддерживать общение с Россией, в том числе в области экономики.