В США протестующие против боевых действий в Газе проникли в здание Капитолия
Активисты, протестующие против боевых действий в секторе Газа, проникли в здание конгресса США, нескольких участников акции задержали. Об этом сообщается на странице полиции Капитолия в X (ранее Twitter).
«Группа протестующих проводит демонстрацию внутри ротонды. Демонстрации внутри зданий конгресса запрещены», – подчеркивается в сообщении.
Позже полиция сообщила о задержании трех активистов. Их обвиняют в нападении на полицейских в ходе задержания. Спустя около 2,5 часа после первого сообщения о проникновении демонстрантов в Капитолий полиция заявила, что в ротонде «чисто». Сотрудники ведомства продолжают «обрабатывать аресты», добавили там.
Кроме того, активисты несколько раз прерывали слушания в комитете по иностранным делам сената конгресса США, которые были посвящены рассмотрению кандидатуры на должность посла в Израиле бывшего американского министра финансов Джейкоба Лью. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN. Протестующие ворвались в зал с плакатами и требовали прекращения огня в секторе Газа.
Выступающий в тот момент председатель комитета Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) подчеркнул, что срывать слушания неприемлемо. «Мы просим тех, кто придерживается твердых взглядов, высказать их, но не срывать слушания, я не потерплю этого», – сказал он.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 4500 человек, большая часть из них – палестинцы.