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Политика

В США протестующие против боевых действий в Газе проникли в здание Капитолия

Ведомости

Активисты, протестующие против боевых действий в секторе Газа, проникли в здание конгресса США, нескольких участников акции задержали. Об этом сообщается на странице полиции Капитолия в X (ранее Twitter).

«Группа протестующих проводит демонстрацию внутри ротонды. Демонстрации внутри зданий конгресса запрещены», – подчеркивается в сообщении. 

Позже полиция сообщила о задержании трех активистов. Их обвиняют в нападении на полицейских в ходе задержания. Спустя около 2,5 часа после первого сообщения о проникновении демонстрантов в Капитолий полиция заявила, что в ротонде «чисто». Сотрудники ведомства продолжают «обрабатывать аресты», добавили там.

Кроме того, активисты несколько раз прерывали слушания в комитете по иностранным делам сената конгресса США, которые были посвящены рассмотрению кандидатуры на должность посла в Израиле бывшего американского министра финансов Джейкоба Лью. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN. Протестующие ворвались в зал с плакатами и требовали прекращения огня в секторе Газа. 

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Выступающий в тот момент председатель комитета Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) подчеркнул, что срывать слушания неприемлемо. «Мы просим тех, кто придерживается твердых взглядов, высказать их, но не срывать слушания, я не потерплю этого», – сказал он.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 4500 человек, большая часть из них – палестинцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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