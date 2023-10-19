В США протестующие против боевых действий в Газе проникли в здание Капитолия

Кроме того, активисты несколько раз прерывали слушания в комитете по иностранным делам сената конгресса США, которые были посвящены рассмотрению кандидатуры на должность посла в Израиле бывшего американского министра финансов Джейкоба Лью. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN. Протестующие ворвались в зал с плакатами и требовали прекращения огня в секторе Газа.