Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов

«Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации», – заявил он. Путин также отметил, что Россия поддерживает тех спортсменов, которые «из-за ограничений прав и свобод» вынуждены пропускать международные соревнования.