Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов
Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях является примером использования Олимпийских игр как инструмент этнической дискриминации. Об этом президент России Владимир Путин заявил на открытии форума «Россия – спортивная держава» в Перми.
«Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации», – заявил он. Путин также отметил, что Россия поддерживает тех спортсменов, которые «из-за ограничений прав и свобод» вынуждены пропускать международные соревнования.
Как отметил Путин, Олимпийская хартия, по словам некоторых представителей МОК, уже устарела и потеряла универсальный характер. «Некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого она распространяется – эта Олимпийская хартия, – а на кого – нет. Такие подходы противоречат самой природе спорта», – подчеркнул он.
Российский спорт под санкциями
После начала спецоперации Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, однако позже объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Первоначальные ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также для поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине.
Президент выразил уверенность, что существуют ценности, которые нельзя предать, отменить или продать. «Одна из них – безусловно, спорт», – подчеркнул он, отметив, что Москва готова взаимодействовать с теми странами, которые также дорожат ценностями спорта.
Вместе с тем Путин напомнил, что спорт является одним из важнейших приоритетов. По его словам, число спортивных мероприятий разных уровней с большим призовым фондом в России будет увеличиваться кратно. Глава государства добавил, что Россия также открыта ко всем современным спортивным дисциплинам, в том числе и к киберспорту. Подтверждением этому являются «Игры будущего», которые пройдут в России впервые в феврале 2024 г.
«Игры будущего» объединяют соревнования в физическом и цифровом формате и делятся на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Всего в программу входят 21 дисциплина. Соревнования пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 г. в Казани. Они имеют статус международных. Ожидается, что в «Играх» примут участие около 2000 спортсменов в составе 256 команд. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в отборочных соревнованиях к турниру поучаствовали 160 команд из 22 стран, в том числе Китая, Латвии, Бразилии и др.