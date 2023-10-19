Газета
Политика

Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов

Ведомости

Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях является примером использования Олимпийских игр как инструмент этнической дискриминации. Об этом президент России Владимир Путин заявил на открытии форума «Россия – спортивная держава» в Перми. 

«Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации», – заявил он. Путин также отметил, что Россия поддерживает тех спортсменов, которые «из-за ограничений прав и свобод» вынуждены пропускать международные соревнования.

Как отметил Путин, Олимпийская хартия, по словам некоторых представителей МОК, уже устарела и потеряла универсальный характер. «Некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого она распространяется – эта Олимпийская хартия, – а на кого – нет. Такие подходы противоречат самой природе спорта», – подчеркнул он. 

Российский спорт под санкциями

После начала спецоперации Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, однако позже объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Первоначальные ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также для поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине.

Президент выразил уверенность, что существуют ценности, которые нельзя предать, отменить или продать. «Одна из них – безусловно, спорт», – подчеркнул он, отметив, что Москва готова взаимодействовать с теми странами, которые также дорожат ценностями спорта.

Вместе с тем Путин напомнил, что спорт является одним из важнейших приоритетов. По его словам, число спортивных мероприятий разных уровней с большим призовым фондом в России будет увеличиваться кратно. Глава государства добавил, что Россия также открыта ко всем современным спортивным дисциплинам, в том числе и к киберспорту. Подтверждением этому являются «Игры будущего», которые пройдут в России впервые в феврале 2024 г. 

Ранее по теме: МОК отстранил ОКР из-за включения в состав организации советов новых регионов

«Игры будущего» объединяют соревнования в физическом и цифровом формате и делятся на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Всего в программу входят 21 дисциплина. Соревнования пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 г. в Казани. Они имеют статус международных. Ожидается, что в «Играх» примут участие около 2000 спортсменов в составе 256 команд. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в отборочных соревнованиях к турниру поучаствовали 160 команд из 22 стран, в том числе Китая, Латвии, Бразилии и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных