Путин: Россия вернется к полноценным форматам выступлений в спорте
Россия вернется к полноценным форматам выступлений в спорте, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта.
Путин подчеркнул, что выступления российских спортсменов всегда являются полноценными. «К полноценным форматам [вернемся], конечно, это безусловно произойдет», – пояснил он.
По его мнению, России необходимо демократизировать спорт и расширять пласт сотрудничества через клубы, лиги и др. Путин призвал не замыкаться в тех форматах, которые «были захвачены в свое время людьми при нашем попустительстве».
Глава государства подчеркнул, что спорт, как и искусство, должен объединять людей, тогда как сейчас его используют для продвижения «узкокорыстных политических интересов». «Это пройдет, 100%, эта пена слетит. Время нужно, конечно», – считает президент.
После начала спецоперации Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но позже объявил о смягчении мер и допустил спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине. Решение о возможности допуска россиян на Олимпийские игры в Париже в МОК обещали принять в отдельном порядке.
Ранее 19 октября на открытии форума «Россия – спортивная держава» в Перми Путин заявил, что запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях является примером использования Олимпийских игр как инструмента этнической дискриминации.