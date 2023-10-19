Путин: Россия вернется к полноценным форматам выступлений в спорте

После начала спецоперации Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но позже объявил о смягчении мер и допустил спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине. Решение о возможности допуска россиян на Олимпийские игры в Париже в МОК обещали принять в отдельном порядке.