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Путин: Россия вернется к полноценным форматам выступлений в спорте

Ведомости

Россия вернется к полноценным форматам выступлений в спорте, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта.

Путин подчеркнул, что выступления российских спортсменов всегда являются полноценными. «К полноценным форматам [вернемся], конечно, это безусловно произойдет», – пояснил он.

По его мнению, России необходимо демократизировать спорт и расширять пласт сотрудничества через клубы, лиги и др. Путин призвал не замыкаться в тех форматах, которые «были захвачены в свое время людьми при нашем попустительстве».

Глава государства подчеркнул, что спорт, как и искусство, должен объединять людей, тогда как сейчас его используют для продвижения «узкокорыстных политических интересов». «Это пройдет, 100%, эта пена слетит. Время нужно, конечно», – считает президент.

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После начала спецоперации Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но позже объявил о смягчении мер и допустил спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине. Решение о возможности допуска россиян на Олимпийские игры в Париже в МОК обещали принять в отдельном порядке.

Ранее 19 октября на открытии форума «Россия – спортивная держава» в Перми Путин заявил, что запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях является примером использования Олимпийских игр как инструмента этнической дискриминации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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