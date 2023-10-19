Минобороны сообщило о приблизившихся к границе РФ британских самолетах

Ранее 6 октября Минобороны сообщило о приближении самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США к границе России, тогда в воздух был поднят истребитель МиГ-31. В Минобороны отметили, что при приближении российского истребителя американский самолет развернулся, госграница не была нарушена.