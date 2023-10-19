Минобороны сообщило о приблизившихся к границе РФ британских самолетах
Самолет радиоразведки и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании 19 октября приблизились к границе России над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
После обнаружения целей для их опознавания были подняты два российских истребителя Су-27, которые и идентифицировали британские самолеты.
«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации. Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – сообщили в Минобороны.
Полет российских самолетов был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования без опасного сближения с иностранными самолетами, добавили в ведомстве.
Ранее 6 октября Минобороны сообщило о приближении самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США к границе России, тогда в воздух был поднят истребитель МиГ-31. В Минобороны отметили, что при приближении российского истребителя американский самолет развернулся, госграница не была нарушена.