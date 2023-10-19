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Минобороны сообщило о приблизившихся к границе РФ британских самолетах

Ведомости

Самолет радиоразведки и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании 19 октября приблизились к границе России над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

После обнаружения целей для их опознавания были подняты два российских истребителя Су-27, которые и идентифицировали британские самолеты.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации. Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – сообщили в Минобороны.

Полет российских самолетов был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования без опасного сближения с иностранными самолетами, добавили в ведомстве.

Ранее 6 октября Минобороны сообщило о приближении самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США к границе России, тогда в воздух был поднят истребитель МиГ-31. В Минобороны отметили, что при приближении российского истребителя американский самолет развернулся, госграница не была нарушена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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