МИД РФ: ракетного удара по больнице в Газе можно было избежать

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен 17 октября. По разным данным, в результате атаки погибли от 500 до 800 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) же заявила, что произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе.