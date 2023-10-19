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Политика

МИД РФ: ракетного удара по больнице в Газе можно было избежать

Ведомости

Ракетного удара по больнице в секторе Газа можно было избежать, если Совет безопасности (СБ) ООН принял резолюцию России о прекращении огня. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

«Если бы СБ ООН принял 16 октября российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, то, возможно, трагического ракетного удара по больничному комплексу "Аль-Ахли", жертвами которого стали, по поступающей информации, свыше 800 палестинцев, можно было бы избежать», – говорится в сообщении.

В МИДе напомнили, что только США воспользовались правом вето при голосовании 18 октября по второму проекту резолюции по палестино-израильскому конфликту от Бразилии. Последствия такого решения «чудовищны», так как конфликт может выйти за границу ближневосточного региона, подчеркнули в министерстве.

Ранее по теме: Госдума осудила ракетную атаку на больницу в Газе

«<…> американцы последние годы только и делали, что методично «хоронили» мирный процесс и законные чаяния палестинцев на собственное государство, обещанное им еще в 1947 г. Нынешнее вето США по проекту резолюции СБ ООН, которая могла бы помочь <…> обуздать насилие против мирных жителей Палестины и Израиля, наглядно продемонстрировало истинные устремления Вашингтона в регионе», – говорится в заявлении российского МИДа.

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен 17 октября. По разным данным, в результате атаки погибли от 500 до 800 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) же заявила, что произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе.

Ранее депутаты Госдумы поддержали проект обращения «К ООН, парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта», в котором осудили атаку на больницу в Газе. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил ООН инициировать привлечение к ответственности президента США Джо Байдена.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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