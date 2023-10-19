Госдума осудила ракетную атаку на больницу в Газе

Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий при рассмотрении проекта на заседании Думы сообщил депутатам, что обращение уже переведено на ряд языков стран мира. Он рассчитывает, что документ станет «стержневым и стволовым в объединении глав государств и парламентов стран мира, чтобы сейчас остановить эскалацию конфликта».