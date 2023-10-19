Госдума осудила ракетную атаку на больницу в Газе

Госдума осудила ракетную атаку на больницу в ГазеСпикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН привлечь к ответственности Джо Байдена
Депутаты поддержали проект обращения Госдумы «К ООН, парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта».
Документ подготовил думский комитет по международным делам, в нем депутаты призывают «незамедлительно принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта».
«Свидетельством масштабов разворачивающейся трагедии стала ракетная атака 17 октября на больницу в Газе, «в результате которой погибли сотни ни в чем не повинных мирных граждан, включая женщин и детей», отмечается в документе.
17 октября был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Стороны конфликта обвинили в произошедшем друг друга. В результате атаки погиб 471 человек, сообщил минздрав Палестины.
«Варварские методы решения политических проблем вооруженным путем повлекли многотысячные антисемитские и исламофобские протесты по всему миру. Решительно осуждаем любое нарушение сторонами конфликта международного гуманитарного права (нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, принудительное переселение мирных жителей и др.)», – говорится в обращении.
Кроме того, депутаты считают «безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе».
Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий при рассмотрении проекта на заседании Думы сообщил депутатам, что обращение уже переведено на ряд языков стран мира. Он рассчитывает, что документ станет «стержневым и стволовым в объединении глав государств и парламентов стран мира, чтобы сейчас остановить эскалацию конфликта».
Спикер Думы Вячеслав Володин предложил ООН инициировать привлечение к ответственности президента США Джо Байдена. «Вот если только он покажет свое лицо и наконец-то займет позицию, а она у них сегодня отсутствует, – тогда, возможно, конфликт прекратится», – сказал спикер.
«Ну, вдумайтесь, наш президент месяцами вел диалог, убеждая сделать все для того, чтобы не было войны на Украине. Развязал Вашингтон войну. Сейчас развязал палестино-израильский конфликт. Растет напряжение по Тайваню», – продолжил Володин. За обращение проголосовали 411 депутатов.