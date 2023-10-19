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Ким Чен Ын на встрече с Лавровым указал на настоящую дружбу КНДР и России

Ведомости

Настоящая дружба между Россией и КНДР «накаляется», и все больше внимание уделяется отношениям двух стран, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Сейчас, после нашей встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным в России в сентябре этого года, настоящая дружба между нашими странами очень накаляется, очень хорошая атмосфера, и наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами. Очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

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18 октября Лавров прибыл в Пхеньян с двухдневным официальным визитом. Министр отметил, что Россия высоко ценит «принципиальную, однозначную поддержку» КНДР в проведении спецоперации на Украине и признание вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.  

Лидер КНДР приезжал в Россию с официальным визитом 12-17 сентября. Он провел переговоры с Путиным на «Восточном» 13 сентября. По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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