Ким Чен Ын на встрече с Лавровым указал на настоящую дружбу КНДР и России
Настоящая дружба между Россией и КНДР «накаляется», и все больше внимание уделяется отношениям двух стран, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Сейчас, после нашей встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным в России в сентябре этого года, настоящая дружба между нашими странами очень накаляется, очень хорошая атмосфера, и наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами. Очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
18 октября Лавров прибыл в Пхеньян с двухдневным официальным визитом. Министр отметил, что Россия высоко ценит «принципиальную, однозначную поддержку» КНДР в проведении спецоперации на Украине и признание вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Лидер КНДР приезжал в Россию с официальным визитом 12-17 сентября. Он провел переговоры с Путиным на «Восточном» 13 сентября. По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.