Ким Чен Ын на встрече с Лавровым указал на настоящую дружбу КНДР и России

«Сейчас, после нашей встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным в России в сентябре этого года, настоящая дружба между нашими странами очень накаляется, очень хорошая атмосфера, и наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами. Очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).