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Российские ВКС уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии

Ведомости

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли авиационные удары по складам террористов в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО», – следует из сообщения.

По данным ЦПВС, за сутки в Идлибской зоне террористы 12 раз обстреляли позиции сирийских правительственных войск. В результате произошедшего трое сирийских военных были ранены.

15 октября Кулить сообщил, что ВКС РФ нанесли три удара по базе боевиков в Сирии, которая использовалась для ремонта бронетехники. Тогда погибли более 20 боевиков. Также были уничтожены укрытия и ремонтные цеха для танков и другой бронированной техники и пикапов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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