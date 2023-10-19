Российские ВКС уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии
Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли авиационные удары по складам террористов в Сирии, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Вадим Кулить.
«В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО», – следует из сообщения.
По данным ЦПВС, за сутки в Идлибской зоне террористы 12 раз обстреляли позиции сирийских правительственных войск. В результате произошедшего трое сирийских военных были ранены.
15 октября Кулить сообщил, что ВКС РФ нанесли три удара по базе боевиков в Сирии, которая использовалась для ремонта бронетехники. Тогда погибли более 20 боевиков. Также были уничтожены укрытия и ремонтные цеха для танков и другой бронированной техники и пикапов.