Российские ВКС уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии

15 октября Кулить сообщил, что ВКС РФ нанесли три удара по базе боевиков в Сирии, которая использовалась для ремонта бронетехники. Тогда погибли более 20 боевиков. Также были уничтожены укрытия и ремонтные цеха для танков и другой бронированной техники и пикапов.