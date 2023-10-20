Захарова ответила на слова Байдена о помощи Украине как «разумной инвестиции»
США, оказывая помощь Украине и прикрываясь «борьбой за свободу и демократию», на самом деле руководствовались только расчетом, о чем и рассказал президент США Джо Байден в обращении к нации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Байден назвал помощь Украине "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям. Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – написала она.
Захарова пояснила, что Вашингтон всегда рассматривал войны в качестве «разумной инвестиции», поскольку они проходили на территории других стран, а чужие издержки Вашингтон не волновали. «Как говорится, ничего личного, просто бизнес», – добавила она.
19 октября Байден выступил с телеобращением к нации, в котором говорил в том числе о ситуации на Украине и палестино-израильском конфликте. «Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, – это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», – сказал он, отметив, что 20 октября планирует направить запрос в конгресс США «на финансирование нужд американской национальной безопасности».
Ранее в Белом доме заявили о необходимости поддержки как Израиля, так и Украины. В ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация будет добиваться выделения дополнительной помощи Киеву и в случае необходимости обратится за дополнительным финансированием для Израиля. NBC со ссылкой на источники сообщал, что Байден намерен запросить у конгресса $100 млрд, из которых $60 млрд пойдет на дополнительное финансирование для Украины, а остальное – на оказание помощи Израилю, Тайваню и охрану границы США и Мексики.