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Захарова ответила на слова Байдена о помощи Украине как «разумной инвестиции»

Ведомости

США, оказывая помощь Украине и прикрываясь «борьбой за свободу и демократию», на самом деле руководствовались только расчетом, о чем и рассказал президент США Джо Байден в обращении к нации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Байден назвал помощь Украине "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям. Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – написала она.

Захарова пояснила, что Вашингтон всегда рассматривал войны в качестве «разумной инвестиции», поскольку они проходили на территории других стран, а чужие издержки Вашингтон не волновали. «Как говорится, ничего личного, просто бизнес», – добавила она.

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19 октября Байден выступил с телеобращением к нации, в котором говорил в том числе о ситуации на Украине и палестино-израильском конфликте. «Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, – это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», – сказал он, отметив, что 20 октября планирует направить запрос в конгресс США «на финансирование нужд американской национальной безопасности».

Ранее в Белом доме заявили о необходимости поддержки как Израиля, так и Украины. В ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация будет добиваться выделения дополнительной помощи Киеву и в случае необходимости обратится за дополнительным финансированием для Израиля. NBC со ссылкой на источники сообщал, что Байден намерен запросить у конгресса $100 млрд, из которых $60 млрд пойдет на дополнительное финансирование для Украины, а остальное – на оказание помощи Израилю, Тайваню и охрану границы США и Мексики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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