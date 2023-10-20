Захарова ответила на слова Байдена о помощи Украине как «разумной инвестиции»

Ранее в Белом доме заявили о необходимости поддержки как Израиля, так и Украины. В ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация будет добиваться выделения дополнительной помощи Киеву и в случае необходимости обратится за дополнительным финансированием для Израиля. NBC со ссылкой на источники сообщал, что Байден намерен запросить у конгресса $100 млрд, из которых $60 млрд пойдет на дополнительное финансирование для Украины, а остальное – на оказание помощи Израилю, Тайваню и охрану границы США и Мексики.