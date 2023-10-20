Посольство назвало слова госдепа о рисках пребывания в России мифами
Заявления пресс-секретаря госдепартамента США Мэтью Миллера о небезопасных поездках в Россию являются мифами и неправдой, заявили в посольстве РФ в США.
«В этих словах нет и доли правды. Россия всегда славилась своим гостеприимством и радушием», – подчеркнули в дипмиссии.
В посольстве отметили, что «мифы о рисках пребывания в России» рассказывает представитель той страны, которая в течение 15 лет ведет «охоту» на российских граждан в третьих странах. По подсчетам дипломатов, таких инцидентов насчитывается более 60. В посольстве также указали, что Соединенные Штаты предвзято относятся к арестованным и экстрадированным россиянам. В связи с этим в дипмиссии потребовали прекратить преследование граждан РФ и не проводить «искусственных разделительных линий» между российским и американским народами.
В декабре 2022 г. замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказывал, что более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям. По словам дипломата, власти США задерживают граждан РФ по ложным обвинениям, а потом экстрадируют в США, где приговаривают к длительным тюремным срокам, они могут составлять десятки лет.