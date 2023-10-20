Посольство назвало слова госдепа о рисках пребывания в России мифами

В посольстве отметили, что «мифы о рисках пребывания в России» рассказывает представитель той страны, которая в течение 15 лет ведет «охоту» на российских граждан в третьих странах. По подсчетам дипломатов, таких инцидентов насчитывается более 60. В посольстве также указали, что Соединенные Штаты предвзято относятся к арестованным и экстрадированным россиянам. В связи с этим в дипмиссии потребовали прекратить преследование граждан РФ и не проводить «искусственных разделительных линий» между российским и американским народами.