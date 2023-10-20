Песков рассказал о планах провести пресс-конференцию президента в этом году
Кремль планирует провести большую пресс-конференцию президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Такие планы есть, мы будем информировать по срокам проведения», – уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, готовится ли в этом году большая пресс-конференция.
В начале августа Песков сообщал, что прямая линия президента может быть объединена с большой пресс-конференцией, однако точного решения по этому вопросу пока не было. В сентябре представитель Кремля о прямой линии уточнял, что «некий формат» могут провести до конца года. В прошлом году прямой линии и большой пресс-конференции с участием президента не было.
Летом «Коммерсантъ» писал, что прямая линия с президентом России в этом году может состояться в ноябре – декабре. Источник в администрации президента сообщал газете, что мероприятие планировали провести летом, однако оно не состоялось.