Песков рассказал о планах провести пресс-конференцию президента в этом году

В начале августа Песков сообщал, что прямая линия президента может быть объединена с большой пресс-конференцией, однако точного решения по этому вопросу пока не было. В сентябре представитель Кремля о прямой линии уточнял, что «некий формат» могут провести до конца года. В прошлом году прямой линии и большой пресс-конференции с участием президента не было.