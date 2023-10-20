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Песков рассказал о планах провести пресс-конференцию президента в этом году

Ведомости

Кремль планирует провести большую пресс-конференцию президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Такие планы есть, мы будем информировать по срокам проведения», – уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, готовится ли в этом году большая пресс-конференция.

В начале августа Песков сообщал, что прямая линия президента может быть объединена с большой пресс-конференцией, однако точного решения по этому вопросу пока не было. В сентябре представитель Кремля о прямой линии уточнял, что «некий формат» могут провести до конца года. В прошлом году прямой линии и большой пресс-конференции с участием президента не было.

Летом «Коммерсантъ» писал, что прямая линия с президентом России в этом году может состояться в ноябре – декабре. Источник в администрации президента сообщал газете, что мероприятие планировали провести летом, однако оно не состоялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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