Международная федерация спорта слепых приостановила членство России на два года

IBSA согласилась поддержать решение IPC разрешить нейтральным паралимпийцам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в Париже в 2024 г. и на других соревнованиях под эгидой IPC. Однако от спортсменов потребуют прохождения процедуры проверки нейтральности в форме протокола, согласованного руководящим комитетом IPC.