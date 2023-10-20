Международная федерация спорта слепых приостановила членство России на два года
Международная федерация спорта слепых (IBSA) приостановила членство России и Белоруссии на следующие два года. Об этом сообщили на сайте IBSA.
«Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение Генеральной ассамблеи IPC (Международного паралимпийского комитета. – «Ведомости»), недавно состоявшейся в Бахрейне, о частичной приостановке членства России и Беларуси на период следующих двух лет», – говорится в сообщении.
IBSA согласилась поддержать решение IPC разрешить нейтральным паралимпийцам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в Париже в 2024 г. и на других соревнованиях под эгидой IPC. Однако от спортсменов потребуют прохождения процедуры проверки нейтральности в форме протокола, согласованного руководящим комитетом IPC.
Генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации в конце сентября с формулировкой «за нарушение конституционных обязательств членства».