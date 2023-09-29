Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации

Осенью 2022 г. комитет также приостановил членство России. Тогда за приостановку членства проголосовали 64 делегата, против – 39, еще 16 – воздержались. Данное решение было обусловлено якобы неспособностью ПКР выполнять свои обязательства по членству в соответствии с уставом международного комитета. ПКР уже подавал апелляцию на решение генассамблеи, которая была удовлетворена.