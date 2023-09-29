Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации
Генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, следует из сообщения пресс-службы.
«Членство Паралимпийского комитета России был частично приостановлен Генеральной ассамблеей IPC <...> за нарушение конституционных обязательств членства», – говорится на сайте IPC.
Уточняется, что генассамблея проголосовала 90 голосами против 56 за приостановку членства российского комитета, шесть членов воздержались. Права членства РФ приостанавливаются на два года, за исключением случаев нейтрального выступления в соревнованиях.
Осенью 2022 г. комитет также приостановил членство России. Тогда за приостановку членства проголосовали 64 делегата, против – 39, еще 16 – воздержались. Данное решение было обусловлено якобы неспособностью ПКР выполнять свои обязательства по членству в соответствии с уставом международного комитета. ПКР уже подавал апелляцию на решение генассамблеи, которая была удовлетворена.
При этом IPC приостанавливал членство российской организации и до начала спецоперации на Украине. В августе 2016 г. такое решение было принято из-за якобы произошедшей подмены допинг-проб на зимних Паралимпийских играх в Сочи.