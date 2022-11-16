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Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

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Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщается на странице спортивной организации в Twitter.

«На внеочередной генеральной ассамблее в Берлине члены МПК проголосовали... за предложение о немедленном приостановлении деятельности Паралимпийского комитета России», – говорится в сообщении.

За приостановку членства проголосовали 64 делегата, против – 39, еще 16 – воздержались, отметили в МПК. Данное решение обусловлено якобы неспособностью ПКР выполнять свои обязательства по членству в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета, утверждают там.

ПКР может подать аппеляцию, если она не будет удовлетворена, то восстановить членство в организации можно будет не ранее следующей генассамблеи МПК, которая состоится осенью 2023 г.

3 марта МПК отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, которые проходили с 4 по 13 марта, в связи с военной операцией России на Украине.

МПК уже приостанавливал членство российской организации в августе 2016 г. из-за якобы произошедшей подмены допинг-проб на зимних Паралимпийских играх в Сочи. Доклад об имевших место нарушениях подготовила независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Зимой 2019 г. ПКР был восстановлен в правах.

28 февраля, спустя четыре дня после начала спецоперации России на Украине, Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Большинство федераций последовали этой рекомендации. На данный момент российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом в индивидуальных турнирах по шахматам, MMA, теннису и дзюдо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных