Международный паралимпийский комитет приостановил членство России
Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщается на странице спортивной организации в Twitter.
«На внеочередной генеральной ассамблее в Берлине члены МПК проголосовали... за предложение о немедленном приостановлении деятельности Паралимпийского комитета России», – говорится в сообщении.
За приостановку членства проголосовали 64 делегата, против – 39, еще 16 – воздержались, отметили в МПК. Данное решение обусловлено якобы неспособностью ПКР выполнять свои обязательства по членству в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета, утверждают там.
ПКР может подать аппеляцию, если она не будет удовлетворена, то восстановить членство в организации можно будет не ранее следующей генассамблеи МПК, которая состоится осенью 2023 г.
3 марта МПК отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, которые проходили с 4 по 13 марта, в связи с военной операцией России на Украине.
МПК уже приостанавливал членство российской организации в августе 2016 г. из-за якобы произошедшей подмены допинг-проб на зимних Паралимпийских играх в Сочи. Доклад об имевших место нарушениях подготовила независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Зимой 2019 г. ПКР был восстановлен в правах.
28 февраля, спустя четыре дня после начала спецоперации России на Украине, Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Большинство федераций последовали этой рекомендации. На данный момент российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом в индивидуальных турнирах по шахматам, MMA, теннису и дзюдо.
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