ПКР назвал незаконным отстранение паралимпийцев от участия в Играх в Пекине
Паралимпийский комитет России (ПКР) назвал отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине необоснованным и незаконным.
«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта сего года совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов», — говорится в сообщении организации.
В ПКР считают решение МПК незаконным и оставляют за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях.
Ранее в четверг Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта, в связи с военной операцией России на Украине.
«Мы в МПК твердо убеждены, что не нужно смешивать спорт и политику. Однако не по своей вине война пришла к этим Играм, и за кулисами многие правительства имеют влияние на наше заветное событие», — заявил на пресс-конференции президент МПК Эндрю Парсонс.
Он отметил, что ряд национальных паралимпийских комитетов, к которым обратились их правительства, сборные и спортсмены, пригрозили отказаться от участия в Играх, если к ним будут допущены россияне и белорусы.
2 марта МПК сообщал, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к Паралимпиаде в нейтральном статусе, а завоеванные ими медали не будут учитываться в общем зачете. Кроме того, в 2022 г. организация планирует провести заседание Генеральной ассамблеи, где будет рассмотрен вопрос о приостановке членства или исключении национальных паралимпийских комитетов России и Белоруссии. В обеих странах временно приостановлены международные соревнования под эгидой МПК.
Международный олимпийский комитет 28 февраля рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Атлеты из обеих стран также отстранены от участия в турнирах, проводящихся под эгидой Международного союза биатлонистов.