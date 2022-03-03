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ПКР назвал незаконным отстранение паралимпийцев от участия в Играх в Пекине

Ведомости

Паралимпийский комитет России (ПКР) назвал отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине необоснованным и незаконным.

«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта сего года совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов», — говорится в сообщении организации.

В ПКР считают решение МПК незаконным и оставляют за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях.

Ранее в четверг Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта, в связи с военной операцией России на Украине.

«Мы в МПК твердо убеждены, что не нужно смешивать спорт и политику. Однако не по своей вине война пришла к этим Играм, и за кулисами многие правительства имеют влияние на наше заветное событие», — заявил на пресс-конференции президент МПК Эндрю Парсонс.

Он отметил, что ряд национальных паралимпийских комитетов, к которым обратились их правительства, сборные и спортсмены, пригрозили отказаться от участия в Играх, если к ним будут допущены россияне и белорусы.

2 марта МПК сообщал, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к Паралимпиаде в нейтральном статусе, а завоеванные ими медали не будут учитываться в общем зачете. Кроме того, в 2022 г. организация планирует провести заседание Генеральной ассамблеи, где будет рассмотрен вопрос о приостановке членства или исключении национальных паралимпийских комитетов России и Белоруссии. В обеих странах временно приостановлены международные соревнования под эгидой МПК.

Международный олимпийский комитет 28 февраля рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Атлеты из обеих стран также отстранены от участия в турнирах, проводящихся под эгидой Международного союза биатлонистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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