ПКР назвал незаконным отстранение паралимпийцев от участия в Играх в Пекине

2 марта МПК сообщал, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к Паралимпиаде в нейтральном статусе, а завоеванные ими медали не будут учитываться в общем зачете. Кроме того, в 2022 г. организация планирует провести заседание Генеральной ассамблеи, где будет рассмотрен вопрос о приостановке членства или исключении национальных паралимпийских комитетов России и Белоруссии. В обеих странах временно приостановлены международные соревнования под эгидой МПК.