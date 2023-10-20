Сальдо сообщил о перехвате пяти ракет над Херсонской областью
ВСУ предприняли попытку совершить крупную ракетную атаку на Крым и Приазовье, только над Херсонской областью было сбито пять ракет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10-15 ракет, в том числе – переделанных С200», – написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо уточнил, что три ракеты было уничтожено в Каховском округе Херсонской области, еще две – в Геническом. По его словам, средства ПВО «отработали на отлично».
Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о перехвате ракеты над Черным морем в районе Любимовки (микрорайон Севастополя). Данные о возможных повреждениях и пострадавших не уточняются. Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Одновременно с этим был перекрыт Крымский мост.
Крым и новые регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В Крыму бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в Севастополе установлен средний уровень реагирования. В Херсонской области и других новых регионах РФ введено военное положение.