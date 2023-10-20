Сальдо сообщил о перехвате пяти ракет над Херсонской областью

Крым и новые регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В Крыму бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в Севастополе установлен средний уровень реагирования. В Херсонской области и других новых регионах РФ введено военное положение.