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Сальдо сообщил о перехвате пяти ракет над Херсонской областью

Ведомости

ВСУ предприняли попытку совершить крупную ракетную атаку на Крым и Приазовье, только над Херсонской областью было сбито пять ракет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. 

«В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10-15 ракет, в том числе – переделанных С200», – написал он в своем Telegram-канале. 

Сальдо уточнил, что три ракеты было уничтожено в Каховском округе Херсонской области, еще две – в Геническом. По его словам, средства ПВО «отработали на отлично».

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Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о перехвате ракеты над Черным морем в районе Любимовки (микрорайон Севастополя). Данные о возможных повреждениях и пострадавших не уточняются. Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Одновременно с этим был перекрыт Крымский мост.

Крым и новые регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В Крыму бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в Севастополе установлен средний уровень реагирования. В Херсонской области и других новых регионах РФ введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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