В Египте стартовал саммит по кризису Израиля и Палестины
В Каире стартовал международный саммит, в ходе которого лидеры разных стран и западные чиновники обсудят обострение между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Каир на прошлой неделе выступил с предложением провести у себя международный саммит. Канцелярия президента тогда сообщила, что на мероприятии планируется обсудить последние события, связанные с кризисом в Газе, и будущее палестинского вопроса.
С вступительной речью в Египте уже выступил, в частности король Иордании Абдалла II ибн Хусейн. Он заявил, что «насильственное или внутреннее перемещение палестинцев будет военным преступлением». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что предложил лидерам прийти к соглашению, чтобы «положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа и возродить путь к миру между Израилем и палестинцами». По его словам, цели «дорожной карты» включали доставку помощи в Газу и соглашение о прекращении огня.
Глава государства также подтвердил неприятие Египтом «насильственного перемещения» мирных жителей в секторе Газа и заявил, что палестинский народ «отказывается покидать свою землю, даже если она находится под оккупацией». Он также призвал обеспечить международную защиту «палестинскому народу и невинным гражданам» в секторе Газа, передает телеканал.
По данным The Times of Israel, 21 октября в Египте собрались «десятки региональных лидеров и высокопоставленных западных чиновников». Ожидается, что участники встречи обсудят способы деэскалации боевых действий. На саммите, как отмечается, присутствуют лидеры Катара, ОАЭ, Палестины, а также премьер-министры Италии, Испании, Греции, Канады, министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и Японии.
По данным Reuters, Китай анонсировал участие в саммите своего посланника по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь, а Россию будет представлять заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Встреча в Каире проходит на фоне открытия в субботу КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, туда начали проезжать грузовики с гуманитарной помощью, сообщал телеканал Al Arabiya. По данным The Times of Israel, в сектор Газа выехали первые 20 грузовиков. В ООН заявили, что этот первый конвой «не должен быть последним».