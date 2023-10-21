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В Египте стартовал саммит по кризису Израиля и Палестины

Ведомости

В Каире стартовал международный саммит, в ходе которого лидеры разных стран и западные чиновники обсудят обострение между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Каир на прошлой неделе выступил с предложением провести у себя международный саммит. Канцелярия президента тогда сообщила, что на мероприятии планируется обсудить последние события, связанные с кризисом в Газе, и будущее палестинского вопроса.

С вступительной речью в Египте уже выступил, в частности  король Иордании Абдалла II ибн Хусейн. Он заявил, что «насильственное или внутреннее перемещение палестинцев будет военным преступлением». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что предложил лидерам прийти к соглашению, чтобы «положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа и возродить путь к миру между Израилем и палестинцами». По его словам, цели «дорожной карты» включали доставку помощи в Газу и соглашение о прекращении огня.

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Глава государства также подтвердил неприятие Египтом «насильственного перемещения» мирных жителей в секторе Газа и заявил, что палестинский народ «отказывается покидать свою землю, даже если она находится под оккупацией». Он также призвал обеспечить международную защиту «палестинскому народу и невинным гражданам» в секторе Газа, передает телеканал.

По данным The Times of Israel, 21 октября в Египте собрались «десятки региональных лидеров и высокопоставленных западных чиновников». Ожидается, что участники встречи обсудят способы деэскалации боевых действий. На саммите, как отмечается, присутствуют лидеры Катара, ОАЭ, Палестины, а также премьер-министры Италии, Испании, Греции, Канады, министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и Японии.

По данным Reuters, Китай анонсировал участие в саммите своего посланника по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь, а Россию будет представлять заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Встреча в Каире проходит на фоне открытия в субботу КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, туда начали проезжать грузовики с гуманитарной помощью, сообщал телеканал Al Arabiya. По данным The Times of Israel, в сектор Газа выехали первые 20 грузовиков. В ООН заявили, что этот первый конвой «не должен быть последним».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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