В Египте стартовал саммит по кризису Израиля и Палестины

С вступительной речью в Египте уже выступил, в частности король Иордании Абдалла II ибн Хусейн. Он заявил, что «насильственное или внутреннее перемещение палестинцев будет военным преступлением». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что предложил лидерам прийти к соглашению, чтобы «положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа и возродить путь к миру между Израилем и палестинцами». По его словам, цели «дорожной карты» включали доставку помощи в Газу и соглашение о прекращении огня.