Израиль призвал своих граждан покинуть Египет и Иорданию

8 октября, на следующий день после нападения группировки «Хамас» на Израиль, в Египте были убиты два израильских туриста. На этой неделе стало известно об эвакуации Израилем своих посольства в Египте и Марокко. Как передавал Yedioth Ahronoth, решение было связано с демонстрациями в связи с ситуацией в секторе Газа. Издание отмечало также, что Израиль планирует перевести дипломатов из «чувствительных стран» в более безопасные государства, и что во всех диппредставительствах страны был объявлен режим повышенной готовности.