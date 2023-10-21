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Израиль призвал своих граждан покинуть Египет и Иорданию

Ведомости

Власти Израиля рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Египет и Иорданию, а находящихся в этих странах израильтян призвали покинуть их как можно скорее, передает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Израиля, премьер-министра и МИДа.

Правительство повысило уровень предупреждения о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до уровня 4 (высокая угроза) и призвало израильских граждан как можно скорее покинуть эти страны. Уровень угрозы для Марокко власти повысили до уровня 3 – рекомендуется избегать «несущественных поездок», говорится в заявлении.

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«В связи с продолжением войны в последние дни в различных странах мира наблюдается дальнейшее существенное обострение протестов против Израиля, с акцентом на арабские страны Ближнего Востока, наряду с проявлениями враждебности и насилия в отношении израильтян и евреев», – говорится в предупреждении.

Власти Израиля, как следует из заявления, также рекомендовали своим гражданам избегать пребывания во всех странах Ближнего Востока и арабских странах, включая Турцию, ОАЭ и Бахрейн. Кроме того, в правительстве призвали не ездить в Малайзию, Бангладеш, Индонезию и Мальдивы. 

8 октября, на следующий день после нападения группировки «Хамас» на Израиль, в Египте были убиты два израильских туриста. На этой неделе стало известно об эвакуации Израилем своих посольства в Египте и Марокко. Как передавал Yedioth Ahronoth, решение было связано с демонстрациями в связи с ситуацией в секторе Газа. Издание отмечало также, что Израиль планирует перевести дипломатов из «чувствительных стран» в более безопасные государства, и что во всех диппредставительствах страны был объявлен режим повышенной готовности.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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