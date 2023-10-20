Какое послевоенное будущее может готовить Израиль сектору Газа

То, что израильтяне не демонстрируют деталей плана «новой реальности» в секторе Газа, не значит, что у них этого плана нет, а скорее говорит о том, что пока не удалось склонить к согласию на него соседний Египет, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. План же этот заключается в том, чтобы сделать Газу практически пустой, выдавив ее население на египетскую территорию, чего Каир откровенно не хочет как по гуманитарным, так и по политическим соображениям, а также из-за угроз безопасности.