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Политика

В ЦАХАЛ заявили, что активизируют удары по сектору Газа

Ведомости

Израильские военные нарастят удары по сектору Газа. Об этом сообщил представитель армии обороны ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает Times of Israel. Накануне страна объявила о подготовке к новому этапу войны.

«Мы должны войти в следующий этап войны на более выгодных нам условиях. С сегодняшнего дня мы увеличиваем удары», — заявил Хагари.

Начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что израильские военные «войдут в сектор Газа с оперативной, профессиональной миссией по уничтожению боевиков и инфраструктуры "Хамас"», пишет Haaretz.

Ранее по теме: СМИ сообщили об открытии КПП «Рафах» для доставки гуманитарной помощи в Газу

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы. 

Первая колонна гуманитарной помощи прибыла в сектор Газа 21 октября через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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