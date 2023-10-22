В ЦАХАЛ заявили, что активизируют удары по сектору Газа

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.



Первая колонна гуманитарной помощи прибыла в сектор Газа 21 октября через КПП «Рафах» на границе с Египтом.