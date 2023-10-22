В ЦАХАЛ заявили, что активизируют удары по сектору Газа
Израильские военные нарастят удары по сектору Газа. Об этом сообщил представитель армии обороны ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает Times of Israel. Накануне страна объявила о подготовке к новому этапу войны.
«Мы должны войти в следующий этап войны на более выгодных нам условиях. С сегодняшнего дня мы увеличиваем удары», — заявил Хагари.
Начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что израильские военные «войдут в сектор Газа с оперативной, профессиональной миссией по уничтожению боевиков и инфраструктуры "Хамас"», пишет Haaretz.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.
Первая колонна гуманитарной помощи прибыла в сектор Газа 21 октября через КПП «Рафах» на границе с Египтом.