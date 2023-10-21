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СМИ сообщили об открытии КПП «Рафах» для доставки гумпомощи в Газу

Ведомости

Грузовики с гуманитарной помощью начали проезжать в сектор Газа через через КПП «Рафах» на границе с Египтом, сообщает телеканал Al Arabiya.

20 октября телеканал отмечал, что на въезде в Газу стоят 175 грузовиков. На следующий день Al Arabiya со ссылкой на пресс-службы группировки «Хамас» сообщил, что колонна с гуманитарной помощью включает в себя 20 грузовиков с лекарствами и продуктами питания.

Посольство США в Иерусалиме сообщило, что пограничный переход «Рафах» должен открыться в 10:00 21 октября, писала газета The Times of Israel. 

«Если граница будет открыта, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан», – заявили в американском посольстве. 

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В своем заявлении посольство предупредило о «потенциально хаотичной и беспорядочной обстановке по обе стороны перехода». По данным издания, последние несколько дней грузовые самолеты и грузовики привозили гуманитарную помощь в «Рафах», однако доставить помощь в Газу пока не удалось. 

20 октября президент США Джо Байден пообещал, что первая партия гуманитарной помощи поступит в сектор Газа в течение ближайших двух суток. Он пояснил, что дорога, по которой планировалось доставлять грузы, «была в плохом состоянии» и нуждалась в ремонте. По словам американского президента, власти Египта дали гарантии, что КПП будет открыт. 

В тот же день на КПП «Рафах» прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы лично проконтролировать доставку гумпомощи для мирных жителей Газы. Он призвал открыть КПП как можно скорее, поскольку в секторе Газа находятся более 2 млн человек, которые лишены воды, еды и топлива. Гутерриш отметил, что ООН контактирует с США, Египтом и Израилем по вопросу снятия ограничений для пропуска грузовиков в Газу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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