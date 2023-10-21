СМИ сообщили об открытии КПП «Рафах» для доставки гумпомощи в Газу
Грузовики с гуманитарной помощью начали проезжать в сектор Газа через через КПП «Рафах» на границе с Египтом, сообщает телеканал Al Arabiya.
20 октября телеканал отмечал, что на въезде в Газу стоят 175 грузовиков. На следующий день Al Arabiya со ссылкой на пресс-службы группировки «Хамас» сообщил, что колонна с гуманитарной помощью включает в себя 20 грузовиков с лекарствами и продуктами питания.
Посольство США в Иерусалиме сообщило, что пограничный переход «Рафах» должен открыться в 10:00 21 октября, писала газета The Times of Israel.
«Если граница будет открыта, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан», – заявили в американском посольстве.
В своем заявлении посольство предупредило о «потенциально хаотичной и беспорядочной обстановке по обе стороны перехода». По данным издания, последние несколько дней грузовые самолеты и грузовики привозили гуманитарную помощь в «Рафах», однако доставить помощь в Газу пока не удалось.
20 октября президент США Джо Байден пообещал, что первая партия гуманитарной помощи поступит в сектор Газа в течение ближайших двух суток. Он пояснил, что дорога, по которой планировалось доставлять грузы, «была в плохом состоянии» и нуждалась в ремонте. По словам американского президента, власти Египта дали гарантии, что КПП будет открыт.
В тот же день на КПП «Рафах» прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы лично проконтролировать доставку гумпомощи для мирных жителей Газы. Он призвал открыть КПП как можно скорее, поскольку в секторе Газа находятся более 2 млн человек, которые лишены воды, еды и топлива. Гутерриш отметил, что ООН контактирует с США, Египтом и Израилем по вопросу снятия ограничений для пропуска грузовиков в Газу.