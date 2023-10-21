СМИ сообщили об открытии КПП «Рафах» для доставки гумпомощи в Газу

В тот же день на КПП «Рафах» прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы лично проконтролировать доставку гумпомощи для мирных жителей Газы. Он призвал открыть КПП как можно скорее, поскольку в секторе Газа находятся более 2 млн человек, которые лишены воды, еды и топлива. Гутерриш отметил, что ООН контактирует с США, Египтом и Израилем по вопросу снятия ограничений для пропуска грузовиков в Газу.