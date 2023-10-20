КПП «Рафах» пока не открыли для доставки гуманитарной помощи в Газу

Президент США Джо Байден пообещал, что первая партия гуманитарной помощи поступит в сектор Газа в течение ближайших двух суток. Он пояснил, что дорога, по которой планировалось доставлять грузы, «была в плохом состоянии» и нуждалась в ремонте. По словам американского президента, власти Египта дали гарантии, что КПП будет открыть. Он уточнил, что первые 20 грузовиков пересекут границу в ближайшие 24-48 часов.