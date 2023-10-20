Газета
Политика

КПП «Рафах» пока не открыли для доставки гуманитарной помощи в Газу

Ведомости

КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа не был открыт для доставки гуманитарной помощи 20 октября, несмотря на ожидания международного сообщества. Сейчас по-прежнему ведется интенсивная подготовка к открытию КПП, пишет Al Arabiya со ссылкой на источники. 

По данным телеканала, на въезде в Газу стоят 175 грузовиков. При этом ранее собеседники утверждали, что КПП планируется открыть уже 20 октября.

Президент США Джо Байден пообещал, что первая партия гуманитарной помощи поступит в сектор Газа в течение ближайших двух суток. Он пояснил, что дорога, по которой планировалось доставлять грузы, «была в плохом состоянии» и нуждалась в ремонте. По словам американского президента, власти Египта дали гарантии, что КПП будет открыть. Он уточнил, что первые 20 грузовиков пересекут границу в ближайшие 24-48 часов.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

20 октября на КПП «Рафах» прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы лично проконтролировать доставку гумпомощи для мирных жителей Газы. Он призвал открыть КПП как можно скорее, поскольку в секторе Газа находятся более 2 млн человек, которые лишены воды, еды и топлива. Гутерриш отметил, что ООН контактирует с США, Египтом и Израилем по вопросу снятия ограничений для пропуска грузовиков в Газу.

Генсек ООН призвал к прекращению огня, заявив, что это облегчит поступление гумпомощи в Газу. Он также выразил надежду на урегулирование конфликта путем решения о создании двух государств.

Решение об открытии гуманитарного коридора было принято в ходе телефонного разговора Байдена с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль также дал согласие на доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта. Такое решение было принято «в свете требования президента Байдена», уточнили там.

Уточнялось, что в южную часть сектора будут доставлять продовольствие, воду и медикаменты для гражданского населения. В то же время в Израиле подчеркнули, что не позволят доставлять гумпомощь через свою территорию, пока боевики группировки «Хамас» продолжают удерживать заложников.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных