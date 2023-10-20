КПП «Рафах» пока не открыли для доставки гуманитарной помощи в Газу
КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа не был открыт для доставки гуманитарной помощи 20 октября, несмотря на ожидания международного сообщества. Сейчас по-прежнему ведется интенсивная подготовка к открытию КПП, пишет Al Arabiya со ссылкой на источники.
По данным телеканала, на въезде в Газу стоят 175 грузовиков. При этом ранее собеседники утверждали, что КПП планируется открыть уже 20 октября.
Президент США Джо Байден пообещал, что первая партия гуманитарной помощи поступит в сектор Газа в течение ближайших двух суток. Он пояснил, что дорога, по которой планировалось доставлять грузы, «была в плохом состоянии» и нуждалась в ремонте. По словам американского президента, власти Египта дали гарантии, что КПП будет открыть. Он уточнил, что первые 20 грузовиков пересекут границу в ближайшие 24-48 часов.
20 октября на КПП «Рафах» прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы лично проконтролировать доставку гумпомощи для мирных жителей Газы. Он призвал открыть КПП как можно скорее, поскольку в секторе Газа находятся более 2 млн человек, которые лишены воды, еды и топлива. Гутерриш отметил, что ООН контактирует с США, Египтом и Израилем по вопросу снятия ограничений для пропуска грузовиков в Газу.
Генсек ООН призвал к прекращению огня, заявив, что это облегчит поступление гумпомощи в Газу. Он также выразил надежду на урегулирование конфликта путем решения о создании двух государств.
Решение об открытии гуманитарного коридора было принято в ходе телефонного разговора Байдена с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль также дал согласие на доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта. Такое решение было принято «в свете требования президента Байдена», уточнили там.
Уточнялось, что в южную часть сектора будут доставлять продовольствие, воду и медикаменты для гражданского населения. В то же время в Израиле подчеркнули, что не позволят доставлять гумпомощь через свою территорию, пока боевики группировки «Хамас» продолжают удерживать заложников.