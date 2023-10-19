Египет заявил о создании «устойчивого» коридора для доставки помощи в Газу

Накануне канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль согласен разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта. В южную часть сектора будут доставлять продовольствие, воду и медикаменты для гражданского населения. В то же время в Израиле подчеркнули, что не позволят доставлять гумпомощь через свою территорию, пока боевики группировки «Хамас» продолжают удерживать заложников.