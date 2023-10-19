Египет заявил о создании «устойчивого» коридора для доставки помощи в Газу
Вечером 18 октября президенты США и Египта Джо Байден и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об открытии коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает канцелярия лидера Египта в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Президенты договорились об устойчивой доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП “Рафах”», – говорится в сообщении.
В канцелярии отметили, что Байден выразил признательность и благодарность властям Египта за усилия по достижению мира и стабильности в регионе. Дата открытия коридора не уточняется. The Times of Israel утверждает, что «сотни грузовиков с гуманитарной помощью» ожидают у въезда в анклав.
Накануне канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль согласен разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта. В южную часть сектора будут доставлять продовольствие, воду и медикаменты для гражданского населения. В то же время в Израиле подчеркнули, что не позволят доставлять гумпомощь через свою территорию, пока боевики группировки «Хамас» продолжают удерживать заложников.
Такое решение Израиль принял «в свете требования президента Байдена», уточнили в канцелярии. 18 октября Байден посетил Израиль и заявил о поддержке США. Американский лидер также пообещал выделить $100 млн на гуманитарную помощь 1 млн палестинцев, вынужденных покинуть свои дома.