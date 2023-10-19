Газета
Политика

Египет заявил о создании «устойчивого» коридора для доставки помощи в Газу

Ведомости

Вечером 18 октября президенты США и Египта Джо Байден и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об открытии коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает канцелярия лидера Египта в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Президенты договорились об устойчивой доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП “Рафах”», – говорится в сообщении.

В канцелярии отметили, что Байден выразил признательность и благодарность властям Египта за усилия по достижению мира и стабильности в регионе. Дата открытия коридора не уточняется. The Times of Israel утверждает, что «сотни грузовиков с гуманитарной помощью» ожидают у въезда в анклав. 

Накануне канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль согласен разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта. В южную часть сектора будут доставлять продовольствие, воду и медикаменты для гражданского населения. В то же время в Израиле подчеркнули, что не позволят доставлять гумпомощь через свою территорию, пока боевики группировки «Хамас» продолжают удерживать заложников.

Такое решение Израиль принял «в свете требования президента Байдена», уточнили в канцелярии. 18 октября Байден посетил Израиль и заявил о поддержке США. Американский лидер также пообещал выделить $100 млн на гуманитарную помощь 1 млн палестинцев, вынужденных покинуть свои дома.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных