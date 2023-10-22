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Политика

Путин по-немецки ответил на нападки в адрес экс-канцлера ФРГ Шрёдера

Ведомости

Президент России Владимир Путин прокомментировал нападки на бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, которые происходят в Германии из-за сотрудничества политика с Россией в прошлом. 

Ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин заявил, что нападкам подвергаются не только современные политики, но и те, кто работал с российскими властями раньше, например экс-канцлер Шрёдер. Сейчас он, по словам Зарубина, «переживает унижение», на важных мероприятиях его отсаживают подальше от действующего канцлера Олафа Шольца, «лишь бы не попал в один кадр с ним».

Комментируя такую ситуацию, Путин вспомнил недавний инцидент в канадском парламенте, когда там по ошибке чествовали украинского националиста.  

«Так вот, я хочу сказать: чем дальше от Шрёдера – тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», – сказал президент, повторив эту фразу на немецком языке, чтобы его «услышали в Германии». 

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Глава государства добавил, что в Германии «много порядочных людей», и выразил уверенность, что его услышат. 

22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил украинского националиста Ярослава Гунько (Хунку) на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны», а затем подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал инцидент позором «для всей Канады», а также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены».

Путин отметил, что если Рота знал, что Хунка сражался на стороне Гитлера, и при этом назвал его героем Украины и героем Канады, «то он негодяй». Само чествование Хунки российский президент назвал «дикостью». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что власти Канады обязаны выдать и предать правосудию Гунько.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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