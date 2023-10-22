Путин по-немецки ответил на нападки в адрес экс-канцлера ФРГ Шрёдера
Президент России Владимир Путин прокомментировал нападки на бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, которые происходят в Германии из-за сотрудничества политика с Россией в прошлом.
Ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин заявил, что нападкам подвергаются не только современные политики, но и те, кто работал с российскими властями раньше, например экс-канцлер Шрёдер. Сейчас он, по словам Зарубина, «переживает унижение», на важных мероприятиях его отсаживают подальше от действующего канцлера Олафа Шольца, «лишь бы не попал в один кадр с ним».
Комментируя такую ситуацию, Путин вспомнил недавний инцидент в канадском парламенте, когда там по ошибке чествовали украинского националиста.
«Так вот, я хочу сказать: чем дальше от Шрёдера – тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», – сказал президент, повторив эту фразу на немецком языке, чтобы его «услышали в Германии».
Глава государства добавил, что в Германии «много порядочных людей», и выразил уверенность, что его услышат.
22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил украинского националиста Ярослава Гунько (Хунку) на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны», а затем подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал инцидент позором «для всей Канады», а также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены».
Путин отметил, что если Рота знал, что Хунка сражался на стороне Гитлера, и при этом назвал его героем Украины и героем Канады, «то он негодяй». Само чествование Хунки российский президент назвал «дикостью». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что власти Канады обязаны выдать и предать правосудию Гунько.