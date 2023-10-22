Путин по-немецки ответил на нападки в адрес экс-канцлера ФРГ Шрёдера

Ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин заявил, что нападкам подвергаются не только современные политики, но и те, кто работал с российскими властями раньше, например экс-канцлер Шрёдер. Сейчас он, по словам Зарубина, «переживает унижение», на важных мероприятиях его отсаживают подальше от действующего канцлера Олафа Шольца, «лишь бы не попал в один кадр с ним».