Экс-канцлер ФРГ обвинил США в срыве мирных переговоров между Москвой и Киевом
США запретили Украине вести мирные переговоры с Россией, хотя шанс договориться о прекращении конфликта у сторон был, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Berliner Zeitung.
«На мирных переговорах в марте 2022 г. в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили. Сначала им пришлось расспрашивать американцев обо всем, что они обсуждали», – сказал Шредер, добавив, что США могут добиться прекращения конфликта, но не хотят, поскольку их задача заключается в том, чтобы противостоять России.
Немецкий политик добавил, что Умеров, который в настоящее время занимает пост министра обороны Украины, обсуждал с ним вопросы урегулирования в марте прошлого года, и тогда он заявил, что Киев не хочет членство в НАТО, и что он готов обсуждать разные вопросы, включая Крым. Однако до реального урегулирования так и не дошло, потому что все «решалось в Вашингтоне».
Шрёдер также отметил, что нынешняя ситуация привела к сближению России и Китая, развитие которых пытаются ограничить США, однако такая политика, по его мнению, является ошибочной.
С аналогичным заявлением ранее выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. В июне он рассказал, что США хотели сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной, чтобы продлить конфликт, для этого они отправили бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину, чтобы тот саботировал усилия по урегулированию украинского кризиса.
18 октября в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин снова подчеркнул, что Москва готова к переговорам, и напомнил, что на Украине действует указ президента страны Владимир Зеленского, запрещающий вести переговоры с Москвой. В этой связи российский лидер отметил, что Киеву, если он хочет переговорного процесса, необходимо не ограничиваться «какими-то театральными жестами», а в первую очередь отменить указ, запрещающий вести переговоры. Путин отметил при этом, что в украинском руководстве некоторые лица, еще недавно призывавшие нанести «стратегическое поражение» России, теперь заговорили «другим голосом».