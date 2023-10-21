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Экс-канцлер ФРГ обвинил США в срыве мирных переговоров между Москвой и Киевом

Ведомости

США запретили Украине вести мирные переговоры с Россией, хотя шанс договориться о прекращении конфликта у сторон был, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Berliner Zeitung.

«На мирных переговорах в марте 2022 г. в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили. Сначала им пришлось расспрашивать американцев обо всем, что они обсуждали», – сказал Шредер, добавив, что США могут добиться прекращения конфликта, но не хотят, поскольку их задача заключается в том, чтобы противостоять России.

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Немецкий политик добавил, что Умеров, который в настоящее время занимает пост министра обороны Украины, обсуждал с ним вопросы урегулирования в марте прошлого года, и тогда он заявил, что Киев не хочет членство в НАТО, и что он готов обсуждать разные вопросы, включая Крым. Однако до реального урегулирования так и не дошло, потому что все «решалось в Вашингтоне».

Шрёдер также отметил, что нынешняя ситуация привела к сближению России и Китая, развитие которых пытаются ограничить США, однако такая политика, по его мнению, является ошибочной.

С аналогичным заявлением ранее выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. В июне он рассказал, что США хотели сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной, чтобы продлить конфликт, для этого они отправили бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину, чтобы тот саботировал усилия по урегулированию украинского кризиса.

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18 октября в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин снова подчеркнул, что Москва готова к переговорам, и напомнил, что на Украине действует указ президента страны Владимир Зеленского, запрещающий вести переговоры с Москвой. В этой связи российский лидер отметил, что Киеву, если он хочет переговорного процесса, необходимо не ограничиваться «какими-то театральными жестами», а в первую очередь отменить указ, запрещающий вести переговоры. Путин отметил при этом, что в украинском руководстве некоторые лица, еще недавно призывавшие нанести «стратегическое поражение» России, теперь заговорили «другим голосом». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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