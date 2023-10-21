Экс-канцлер ФРГ обвинил США в срыве мирных переговоров между Москвой и Киевом

Немецкий политик добавил, что Умеров, который в настоящее время занимает пост министра обороны Украины, обсуждал с ним вопросы урегулирования в марте прошлого года, и тогда он заявил, что Киев не хочет членство в НАТО, и что он готов обсуждать разные вопросы, включая Крым. Однако до реального урегулирования так и не дошло, потому что все «решалось в Вашингтоне».