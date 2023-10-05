Путин прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады
Спикер парламента Канады Энтони Рота не мог не знать, что ветеран дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка (Гунько) воевал на стороне Адольфа Гитлера, заявил президент России Владимир Путин.
«[Рота] говорит: он сражался с русскими и сегодня продолжает поддерживать украинские войска, сражающиеся против русских. Он по сути поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся, как он сказал, против России. Он поставил их на одну доску», – сказал Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Путин отметил, что если спикер не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то «он идиот». «А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй», – уточнил президент.
22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Хунку на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами.
Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». 26 сентября стало известно, что спикер палаты общин уйдет в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады». Он также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены».
29 сентября посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил, что университет Альберты в Канаде закрыл образовательный фонд имени Хунки спустя несколько часов после обращения российского диппредставительства. Кроме того, в посольстве РФ в Канаде заявляли, что Москва изучает историю ветерана дивизии СС и может инициировать возбуждение уголовного дела и запрос на его экстрадицию.