Путин прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады

Путин отметил, что если спикер не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то «он идиот». «А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй», – уточнил президент.