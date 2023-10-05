В Канаде извинились за награждение эсэсовца Саварина в 1987 году

В офисе генерал-губернатора добавили, что решение о представлении Саварина к награде было прекращено после его смерти в 2017 г. Сейчас «на рассмотрении» также находятся медаль Золотого юбилея королевы Елизаветы II, которую эсэсовец получил в 2002 г., и медаль Бриллиантового юбилея, врученная ему в 2012 г.