В Канаде извинились за награждение эсэсовца Саварина в 1987 году
Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес извинения за представление в 1987 г. бывшего служащего дивизии СС «Галиция» («Галичина») Питера Саварина к высшей гражданской награде страны – ордену Канады. Об этом сообщает телеканал CTV.
«С глубоким сожалением мы признаем, что Питер Саварин был награжден Орденом Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения канадцам за страдания или боль, которые могло причинить это награждение», – сказала пресс-секретарь канцелярии Линн Сантер.
В офисе генерал-губернатора добавили, что решение о представлении Саварина к награде было прекращено после его смерти в 2017 г. Сейчас «на рассмотрении» также находятся медаль Золотого юбилея королевы Елизаветы II, которую эсэсовец получил в 2002 г., и медаль Бриллиантового юбилея, врученная ему в 2012 г.
В канцелярии отметили, что будут работать над тем, чтобы национальная система наград отражала нынешние ценности страны. Там пояснили, что исторические назначения производились в условиях «ограниченной информации, доступной в то время».
Как сообщает CTV, Саварин был юристом, работал ректором Университета Альберты и занимал пост президента Всемирного конгресса свободных украинцев (сегодня – Всемирный конгресс украинцев; организация признана нежелательной на территории РФ). При представлении к ордену Канады также отмечалась его работа «по продвижению мультикультурализма» в стране.
В годы Второй мировой войны Саварин служил в 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», пишет The Forward. По данным издания, Саварин и Ярослав Хунка, приглашенный ранее в парламент Канады, впоследствии бежали в Канаду в числе 2000 бойцов дивизии.
22 сентября спикер канадской палаты общин Энтони Рота пригласил украинского нациста Ярослава Хунку на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения и подал в отставку.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал инцидент позором «для всей Канады». Он принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены», подчеркнув, что Оттава продолжит поддерживать Киев.
В посольстве РФ в Канаде сочли, что этих слов недостаточно, и призвали Трюдо извиниться перед русскими. В Кремле назвали «неряшливым» отношение в Канаде к памяти о Второй мировой войне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Оттава должна вынести урок из ситуации и в будущем солидаризироваться с инициативами РФ по осуждению нацизма.