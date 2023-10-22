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Минобороны ФРГ: в проекте бюджета не хватает 5 млрд евро на помощь Киеву

Ведомости

В проекте бюджета Германии на 2024 г. не хватает более 5 млрд евро на военную помощь Украине, пишет Bild со ссылкой на конфиденциальный документ минобороны страны.

Минфин ФРГ в проекте бюджета предусмотрел на поддержку ВСУ только 4 млрд евро, причем почти все средства уже зарезервированы. При этом минобороны считает, что в 2024 г. потребуется выделить 2,3 млрд евро на ремонт техники, поставки запчастей и логистику, 880 млн евро - на системы ПВО для Украины, 675 млн евро - на боевые бронированные машины, 935 млн евро - на защитное оборудование и др.

«Мы должны держать слово. Не должно быть так, чтобы в следующем году у нас не было финансовой помощи Украине», – заявил ответственный за оборонный бюджет в бюджетном комитете бундестага депутат Андреас Шварц.

Минфин ФРГ, считает он, обязан выделить дополнительные средства на помощь Украине до окончательного принятия бюджета в середине ноября.

10 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро, включающий ЗРК Patriot и ракетный комплекс IRIS-T. Киеву также будут поставлены три зенитные самоходные установки Gepard, десять танков Leopard 1 A5, 20 бронированных машин для медпомощи, 15 БТР, а также снаряды 155-го калибра.

6 октября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что ФРГ может решиться на отправку Киеву немецких крылатых ракет Taurus, если США объявят об отправке управляемых ракет ATACMS. 17 октября стало известно, что США поставили Украине такие ракеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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