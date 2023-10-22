Минобороны ФРГ: в проекте бюджета не хватает 5 млрд евро на помощь Киеву

Минфин ФРГ в проекте бюджета предусмотрел на поддержку ВСУ только 4 млрд евро, причем почти все средства уже зарезервированы. При этом минобороны считает, что в 2024 г. потребуется выделить 2,3 млрд евро на ремонт техники, поставки запчастей и логистику, 880 млн евро - на системы ПВО для Украины, 675 млн евро - на боевые бронированные машины, 935 млн евро - на защитное оборудование и др.