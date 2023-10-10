Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро
Германия передаст Украине ЗРК Patriot и ракетный комплекс IRIS-T, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Чтобы защитить критически важную инфраструктуру в начале зимы и обеспечить дальнейшую военную поддержку, Германия предоставит Украине дополнительную противовоздушную оборону», – сказал он, его слова привела пресс-служба военного ведомства.
Киеву также будут поставлены три зенитные самоходные установки Gepard, десять танков Leopard 1 A5, 20 бронированных машин для медпомощи, 15 БТР, а также снаряды 155-го калибра.
6 октября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что ФРГ может решиться на отправку Киеву немецких крылатых ракет Taurus, если США объявят об отправке управляемых ракет ATACMS. Сейчас дальнобойные ракеты на Украину официально поставляют две страны – Великобритания и Франция. Речь идет о ракетах Storm Shadow и их аналоге SCALP-EG, обе – авиационного базирования.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения Киеву. В МИД России, комментируя планы Вашингтона передать Киеву дальнобойные ракеты, заявляли, что США с помощью Украины ведут войну против России.