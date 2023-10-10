Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро

6 октября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что ФРГ может решиться на отправку Киеву немецких крылатых ракет Taurus, если США объявят об отправке управляемых ракет ATACMS. Сейчас дальнобойные ракеты на Украину официально поставляют две страны – Великобритания и Франция. Речь идет о ракетах Storm Shadow и их аналоге SCALP-EG, обе – авиационного базирования.