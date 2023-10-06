Германия может направить Украине ракеты Taurus при отправке США своих ATACMS

В начале октября помощник министра обороны США по закупкам и логистике Дуг Буш сообщил, что Пентагон готов отправить Украине часть ракет дальнего радиуса действия ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами, после одобрения передачи президентом США Джо Байденом. По словам Буша, ракеты, которые США планируют отправить на Украину, уже отобраны. Ракеты ATACMS могут запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно.