Германия может направить Украине ракеты Taurus при отправке США своих ATACMS
Германия может решиться на отправку Киеву немецких крылатых ракет Taurus, если США объявят об отправке управляемых ракет ATACMS. Об этом сообщила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в комментарии газете The New York Times.
«Он [канцлер Германии Олаф Шольц] находится под сильным давлением и, возможно, захочет прекратить обсуждение этого вопроса. Но если американцы дадут зеленый свет на поставку своих ATACMS, тогда [поставки] возможны», – рассказала она.
Как отмечает издание, правительство Германии прежде старалось объявлять синхронно с США о поставках вооружений для ВСУ. Берлин и Вашингтон, по оценке NYT, не поставили ракеты, поскольку опасаются, что ВСУ применят их против объектов на территории России, хотя Киев и обязался не делать этого.
4 октября издание Bild сообщило, что правительство Германии дало понять, что не планирует в обозримой перспективе передавать Украине ракеты Taurus. Официальный отказ на запрос Киева Берлин еще не давал и канцлер страны Олаф Шольц теоретически может перенести вопрос поставок на будущее, но его реализация остается маловероятной, считает издание.
В начале октября помощник министра обороны США по закупкам и логистике Дуг Буш сообщил, что Пентагон готов отправить Украине часть ракет дальнего радиуса действия ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами, после одобрения передачи президентом США Джо Байденом. По словам Буша, ракеты, которые США планируют отправить на Украину, уже отобраны. Ракеты ATACMS могут запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно.
О том, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus с дальностью полета до 500 км, стало известно в конце мая. Как писали СМИ, Берлин закупил порядка 600 Taurus десять лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет ВСУ.
Сейчас дальнобойные ракеты на Украину официально поставляют две страны – Великобритания и Франция. Речь идет о ракетах Storm Shadow и их аналоге SCALP-EG, обе – авиационного базирования.