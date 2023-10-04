СМИ: Германия не планирует поставлять ракеты Taurus Украине в обозримом будущем
Правительство Германии дало понять, что не планирует в обозримой перспективе передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, пишет Bild.
Официальный отказ на запрос Киева Берлин еще не давал и канцлер страны Олаф Шольц теоретически может перенести вопрос поставок на будущее, но его реализация остается маловероятной, считает издание.
По информации Bild, на прошлой неделе состоялось заседание комитета по иностранным делам, на котором Шольца спросили, почему Франция и Великобритания поставляют крылатые ракеты, а Германия – нет. На это канцлер ответил, что Лондон и Париж «могут то, чего не может» Берлин. Речь идет, вероятно, о том, что военные этих двух стран одновременно предоставляют геоданные для наведения ракет, а Британия имеет к тому же собственный персонал на Украине. Кроме того, в Германии опасаются, что ВСУ могут использовать Taurus для удара по Крымскому мосту.
При этом на переговорах с представителями Киева немецкая сторона заявила, что хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления украинской ПВО, допустив поставки дополнительных комплексов Patriot.
О том, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus с дальностью полета до 500 км, стало известно в конце мая. Как писали СМИ, Берлин закупил порядка 600 Taurus десять лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет ВСУ.
В августе журнал Der Spiegel сообщил, что правительство ФРГ изучает возможность поставок Украине ракет Taurus в ближайшие месяцы. По данным издания, канцлер Олаф Шольц хочет технически ограничить программирование ракет, чтобы исключить возможность ударов ВСУ по территории России.
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев говорил, в свою очередь, что поставки новых вооружений «лишь затягивают конфликт и увеличивают число жертв». В середине сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин может принять решение о передаче Taurus в течение ближайших недель.
Сейчас дальнобойные ракеты на Украину официально поставляют две страны – Великобритания и Франция. Речь идет о ракетах Storm Shadow и их аналоге SCALP-EG, обе – авиационного базирования.