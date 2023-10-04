СМИ: Германия не планирует поставлять ракеты Taurus Украине в обозримом будущем

По информации Bild, на прошлой неделе состоялось заседание комитета по иностранным делам, на котором Шольца спросили, почему Франция и Великобритания поставляют крылатые ракеты, а Германия – нет. На это канцлер ответил, что Лондон и Париж «могут то, чего не может» Берлин. Речь идет, вероятно, о том, что военные этих двух стран одновременно предоставляют геоданные для наведения ракет, а Британия имеет к тому же собственный персонал на Украине. Кроме того, в Германии опасаются, что ВСУ могут использовать Taurus для удара по Крымскому мосту.