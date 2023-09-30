В Берлине заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России

О том, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus с дальностью полета до 500 км, стало известно в конце мая. Как писали СМИ, Берлин закупил порядка 600 Taurus десять лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет ВСУ.