В Берлине заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала срочно начать поставки дальнобойных ракет Taurus Украине, назвав обоснованным их применение против объектов на территории России. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke.
«Мы должны сейчас срочно поставить Taurus <...> Да, [к легитимным целям] относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии», – сказала парламентарий (цитата по ТАСС).
По оценке Циммерман, использование таких ракет позволило бы ВСУ нарушить снабжение российских войск, а без западной поддержки Киева Россия бы уже «уничтожила» Украину.
О том, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus с дальностью полета до 500 км, стало известно в конце мая. Как писали СМИ, Берлин закупил порядка 600 Taurus десять лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет ВСУ.
В августе журнал Der Spiegel сообщил, что правительство ФРГ изучает возможность поставок Украине ракет Taurus в ближайшие месяцы. По данным издания, канцлер Олаф Шольц хочет технически ограничить программирование ракет, чтобы исключить возможность ударов ВСУ по территории России.
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев говорил, в свою очередь, что поставки новых вооружений «лишь затягивают конфликт и увеличивают число жертв». В середине сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин может принять решение о передаче Taurus в течение ближайших недель.
Сейчас дальнобойные ракеты на Украину официально поставляют две страны – Великобритания и Франция. Речь идет о ракетах Storm Shadow и их аналоге SCALP-EG, обе – авиационного базирования. Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать ВСУ небольшую партию снарядов ATACMS. До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти пока не будут поставлять Украине эти ракеты.