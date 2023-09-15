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Политика

Берлин допустил скорое принятие решения о передаче ракет Taurus Киеву

Ведомости

Германия может принять решение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus в течение одной-двух недель, заявил журналистам министр обороны Германии Борис Писториус.

Отвечая на вопрос, почему Берлин «медлит» в вопросе поставок этих ракет для ВСУ, министр подчеркнул, что Германии нужны гарантии, что они не будут применяться по территории России.

«Мы – канцлер, я и другие члены кабинета министров – дали клятву не допустить ущерба для немецкого народа <...>Одновременно мы хотим поддержать Украину. И если пройдет еще неделя-две до принятия решения, то так тому и быть», – приводит слова Писториуса ТАСС.

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11 августа журнал Der Spiegel сообщил, что правительство ФРГ изучает возможность поставок Украине ракет Taurus в ближайшие месяцы. По данным издания, канцлер Олаф Шольц хочет технически ограничить программирование ракет, чтобы исключить возможность ударов ВСУ по территории России. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев говорил в свою очередь, что поставки новых вооружений «лишь затягивают конфликт и увеличивают число жертв».

О том, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus с дальностью полета до 500 км, стало известно в конце мая. Как писали СМИ, Берлин закупил порядка 600 Taurus десять лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет ВСУ.

Ранее 12 сентября агентство Reuters сообщило, что Вашингтон близок к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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