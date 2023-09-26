Глава МИД ФРГ признала поставки Киеву неработающей техники

Бербок добавила, что одной из причин, по которой Берлин пока не передал Киеву ракеты Taurus, является необходимость убедиться в работоспособности вооружений. Министр пояснила, что прежде чем передать вооружение, Германия «должна прояснить все детали». В связи с этим Бербок не смогла назвать сроки поставок ракет Украине.