Глава МИД ФРГ признала поставки Киеву неработающей техники
Часть вооружений, которые Германия передала Украине, устарела или не работала, Берлин ранее предупреждал об этом. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN.
«Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», – сказала она.
Бербок добавила, что одной из причин, по которой Берлин пока не передал Киеву ракеты Taurus, является необходимость убедиться в работоспособности вооружений. Министр пояснила, что прежде чем передать вооружение, Германия «должна прояснить все детали». В связи с этим Бербок не смогла назвать сроки поставок ракет Украине.
Киев с мая просит Берлин передать ракеты Taurus с дальностью полета до 500 км. Как писали СМИ, Берлин закупил порядка 600 Taurus десять лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет ВСУ.
Однако 11 августа журнал Der Spiegel сообщил, что правительство ФРГ изучает возможность поставок Украине ракет Taurus в ближайшие месяцы. По данным издания, канцлер Олаф Шольц хочет технически ограничить программирование ракет, чтобы исключить возможность ударов ВСУ по территории России. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев говорил, что поставки новых вооружений «лишь затягивают конфликт и увеличивают число жертв».
15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус допустил скорое принятие решения о передаче Украине ракет Taurus. Отвечая на вопрос, почему Берлин «медлит» в вопросе поставок этих ракет для ВСУ, он пояснил, что Германии нужны гарантии, что вооружение не будут применяться по территории России.