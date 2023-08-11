Посол РФ в ФРГ призвал не исключать возможность поставок немецких Taurus Украине

В конце мая стало известно, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus. По данным Der Spiegel, ФРГ закупила порядка 600 Taurus 10 лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не хочет поставлять Украине оружие большой дальности, поскольку опасается возможных ударов этим вооружением по российским территориям.