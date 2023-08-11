Посол РФ в ФРГ призвал не исключать возможность поставок немецких Taurus Украине
Власти Германии делают официальные заявления, в которых отвергают возможность поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, однако нельзя исключать, что Берлин может переступить и эту «красную линию». Такое заявление сделал посол России в Германии Сергей Нечаев. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.
«Исключать, что Германия переступит и эту "красную черту", не следовало бы. Иллюзии насчет возможного изменения подходов ФРГ к украинскому конфликту и внезапного осознания рисков эскалации, связанных с применением дальнобойных ракет, питать трудно», – сказал он.
Посол отметил, что Берлин «расстроен пробуксовкой» украинского наступления, но не желает признавать «свои ошибки». В связи с этим ФРГ продолжает снабжать Украину оружием, надеясь на перелом характера боевых действий в пользу Киева.
Москва осуждает накачивание Украины новыми видами вооружений, подчеркнул Нечаев. Дипломат добавил, что это «лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв».
11 августа журнал Der Spiegel сообщил, что правительство ФРГ изучает возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшие месяцы. По данным издания, канцлер Германии Олаф Шольц хочет технически ограничить программирование ракет, чтобы исключить возможность ударов ВСУ по территории России. Источник Reuters также подтвердил, что власти ФРГ ведут переговоры об этом с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA.
В конце мая стало известно, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus. По данным Der Spiegel, ФРГ закупила порядка 600 Taurus 10 лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не хочет поставлять Украине оружие большой дальности, поскольку опасается возможных ударов этим вооружением по российским территориям.