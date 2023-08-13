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Премьер Саксонии выступил против поставок ракет Taurus Украине

Ведомости

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер высказался против поставки Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом он заявил в интервью Spiegel.

«Я категорически против поставок крылатых ракет. Федеральное правительство неоднократно переходит установленные им красные линии. Сначала – в поставках танков Leopard, теперь – в крылатых ракетах. Что дальше?» – сказал он. 

Кречмер задается вопросом, действительно ли в Германии допускают возможность того, что немецкие ракеты могут ударить по территориям России. Вместо такого исхода политик призвал к «новым, интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада».

По словам заместителя председателя фракции оппозиционного блока христианских партий ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганна Вадефуля, Taurus «безусловно» может помочь Украине, но эти ракеты не являются «чудо-оружием» для контрнаступления. В Киеве необходимость в ракетах объясняли возможностью сократить продолжительность боевых действий и достичь российские силы «далеко за линией фронта».

Ранее по теме: СМИ: Берлин может объявить о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине

11 августа журнал Der Spiegel сообщил, что правительство ФРГ изучает возможность поставок Украине ракет Taurus в ближайшие месяцы. По данным издания, канцлер Олаф Шольц хочет технически ограничить программирование ракет, чтобы исключить возможность ударов ВСУ по территории России. Источник Reuters также подтвердил, что власти ФРГ ведут переговоры об этом с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA. 

О том, что Украина запросила у Германии поставку ракет Taurus с дальностью полета до 500 км, стало известно в конце мая. По данным Der Spiegel, ФРГ закупила порядка 600 Taurus 10 лет назад, из этого количества сейчас могут работать только 150 ракет. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет ВСУ.

Москва осуждает накачивание Украины новыми видами вооружений, говорил посол России в Германии Сергей Нечаев. Дипломат подчеркивал, что это «лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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