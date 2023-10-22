США, Южная Корея и Япония впервые провели учения близ Корейского полуострова
США, Южная Корея и Япония 22 октября впервые провели совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВВС.
«Эти учения были разработаны с целью <...> расширения возможностей реагирования трех стран на растущие ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи», – заявили военные.
Трехсторонние учения прошли к югу от полуострова, где пересекаются опознавательные зоны ПВО Южной Кореи и Японии. В них приняли участие стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, а также южнокорейские, американские и японские истребители. Стороны, как отмечается, планируют и дальше укреплять трехстороннее сотрудничество, основанное на «прочном» альянсе Сеула и Вашингтона.
Как отмечает агентство, учения были проведены после того, как лидеры трех стран на саммите в августе договорились укреплять сотрудничество в области безопасности и проводить «ежегодные многодоменные трехсторонние учения» на регулярной основе.
Ранее в октябре стороны впервые за семь лет провели совместные учения по перехвату целей в море в водах к югу от Корейского полуострова.
В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей. После визита лидера КНДР в Россию президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что, если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией».