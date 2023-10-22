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США, Южная Корея и Япония впервые провели учения близ Корейского полуострова

Ведомости

США, Южная Корея и Япония 22 октября впервые провели совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВВС.

«Эти учения были разработаны с целью <...> расширения возможностей реагирования трех стран на растущие ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи», – заявили военные.

Трехсторонние учения прошли к югу от полуострова, где пересекаются опознавательные зоны ПВО Южной Кореи и Японии. В них приняли участие стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, а также южнокорейские, американские и японские истребители. Стороны, как отмечается, планируют и дальше укреплять трехстороннее сотрудничество, основанное на «прочном» альянсе Сеула и Вашингтона.

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Как отмечает агентство, учения были проведены после того, как лидеры трех стран на саммите в августе договорились укреплять сотрудничество в области безопасности и проводить «ежегодные многодоменные трехсторонние учения» на регулярной основе.

Ранее в октябре стороны впервые за семь лет провели совместные учения по перехвату целей в море в водах к югу от Корейского полуострова.

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей. После визита лидера КНДР в Россию президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что, если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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