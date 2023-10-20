Лавров назвал слухами заявления США о военном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

До этого в сентябре лидер КНДР приезжал в Россию с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на «Восточном» 13 сентября. По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.