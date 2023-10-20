Лавров назвал слухами заявления США о военном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна
Заявление представителей США о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР являются слухами, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «60 минут».
Телеведущая Ольга Скабеева уточнила у Лаврова заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, который со ссылкой на спутниковые снимки сообщил о поставках из Пхеньяна в Москву за последние два месяца около тысячи контейнеров якобы с военной помощью.
«Я не комментирую слухи. То, что американцы постоянно всех во всём обвиняют, – это не новость. Это всем хорошо известно», – ответил Лавров.
Министр также призвал США использовать спутниковые снимки, чтобы помочь нормализовать обстановку. В качестве примера он привел удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли несколько сотен палестинцев.
18-19 октября Лавров был в Пхеньяне с официальным визитом, в ходе которого встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Министр отметил, что Россия высоко ценит «принципиальную, однозначную поддержку» КНДР в проведении спецоперации на Украине и признание вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
До этого в сентябре лидер КНДР приезжал в Россию с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на «Восточном» 13 сентября. По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.
После визита лидера КНДР в Россию президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что, если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией».