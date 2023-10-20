Газета
Политика

Лавров назвал слухами заявления США о военном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Ведомости

Заявление представителей США о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР являются слухами, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «60 минут».

Телеведущая Ольга Скабеева уточнила у Лаврова заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, который со ссылкой на спутниковые снимки сообщил о поставках из Пхеньяна в Москву за последние два месяца около тысячи контейнеров якобы с военной помощью.

«Я не комментирую слухи. То, что американцы постоянно всех во всём обвиняют, – это не новость. Это всем хорошо известно», – ответил Лавров.

Министр также призвал США использовать спутниковые снимки, чтобы помочь нормализовать обстановку. В качестве примера он привел удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли несколько сотен палестинцев.

Ранее по теме: Сергей Лавров возобновляет регулярные контакты с КНДР

18-19 октября Лавров был в Пхеньяне с официальным визитом, в ходе которого встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Министр отметил, что Россия высоко ценит «принципиальную, однозначную поддержку» КНДР в проведении спецоперации на Украине и признание вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

До этого в сентябре лидер КНДР приезжал в Россию с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на «Восточном» 13 сентября. По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.

После визита лидера КНДР в Россию президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что, если Россия поможет Северной Корее расширить свои программы вооружений в обмен на помощь в проведении спецоперации, это будет «прямой провокацией».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных