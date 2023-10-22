МИД: Латвия, Эстония и Бельгия блокируют 96 000 тонн российских удобрений

Весной и летом 2022 г. российские производители удобрений столкнулись с ограничениями на одном из ключевых для них рынке – европейском . Из-за санкций порты Литвы, Латвии и Эстонии оказались фактически закрыты для транзита удобрений из России. В октябре того же года МИД заявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова передать беднейшим странам. По данным министерства, компаниям была недоступна безвозмездная передача около 300 000 т продукции беднейшим странам. Тогда эту возможность обговаривали в рамках второй части зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля.