МИД: Латвия, Эстония и Бельгия блокируют 96 000 тонн российских удобрений
Власти Латвии, Эстонии и Бельгии продолжают блокировать в своих портах 96 000 т российских удобрений, предназначенных для безвозмездной передачи беднейшим странам. Об этом сообщил МИД России на своем сайте.
В ведомстве напомнили, что РФ еще в сентябре 2022 г. выступила с инициативой о передаче удобрений нуждающимся государствам, причем ее поддержала ООН. За прошедшее время были осуществлены лишь поставки 20 000 т удобрений в Малави и 34 000 т в Кению прошлой весной. Отправка в Нигерию, Зимбабве и на Шри-Ланку в общей сложности 112 000 т удобрений «пробуксовывает» несмотря на завершение всех подготовительных процедур.
Эти поставки, продолжил МИД, сталкиваются с препятствиями на каждом этапе, включая высокие налоги и поборы за хранение при практической невозможности провести данные платежи из-за санкций. Такая ситуация, считает Москва, наглядно иллюстрируют лицемерие западных стран, заявляющих о нераспространении незаконных односторонних санкций на российские удобрения, но на деле блокирующих даже гуманитарные поставки.
«В портах Латвии, Эстонии и Бельгии остаются еще свыше 96 000 т удобрений, предназначенных для передачи нуждающимся странам», – говорится в сообщении.
На Латвию при этом приходится 80% удерживаемых российских удобрений, отметили там.
«В связи с этим российская сторона рассчитывает, что в предстоящий период страны, незаконно удерживающие наши удобрения, приложат все необходимые усилия для их своевременной гуманитарной отправки в беднейшие государства», – заявили в МИДе.
Весной и летом 2022 г. российские производители удобрений столкнулись с ограничениями на одном из ключевых для них рынке – европейском . Из-за санкций порты Литвы, Латвии и Эстонии оказались фактически закрыты для транзита удобрений из России. В октябре того же года МИД заявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова передать беднейшим странам. По данным министерства, компаниям была недоступна безвозмездная передача около 300 000 т продукции беднейшим странам. Тогда эту возможность обговаривали в рамках второй части зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля.
Москва после выхода из соглашения высказала намерение вернуться к договоренности, как только будут выполнены ее условия, прописанные во второй части зернового соглашения, которая не выполнялась. Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит готовности Запада выполнить ее условия для возобновления зерновой сделки.
3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в случае возвращения Москвы в зерновую сделку Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо» для экспорта продовольствия. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США должны способствовать выполнению зерновой сделки, а не обещать «задуматься над этим».