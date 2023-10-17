Путин: Россия готова выполнять свои обязательства по поставкам зерна
Россия готова выполнять все свои обязательства по экспорту зерна в другие страны, включая Пакистан, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с пакистанским премьером Анваар-уль-Хаком Какаром.
«Только за месяцы текущего года уже, по-моему, поставлен 1 млн т зерновых в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства. И должен отметить, что для этого есть все основания и предпосылки», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский сообщил, что поставки российского зерна в начавшемся 1 июля 2023-2024 сельскохозяйственном году могут превысить 60 млн т – рекордный результат предыдущего сезона.
На Всероссийском дне поля в июле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказывал, что в 2022-2023 сельхозгоду [1 июля 2022 г. – 30 июня 2023 г.] Россия поставила на внешние рынки 60 млн т зерна. По его словам, Россия с 2020 г. сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, в 2022 г. объем поставок продукции АПК за рубеж составил $41,6 млрд. Экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн т, а в 2020-2021-м – 49 млн т.
Путин с двухдневным визитом прибыл в Пекин 17 октября, где примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь» 18 октября. Российский лидер также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и двусторонние встречи с премьер-министром Вьетнама, президентом Монголии, премьер-министром Венгрии и президентом Лаоса.