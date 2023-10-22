Госдеп поручил части дипперсонала США в Ираке эвакуироваться
Сотрудникам дипломатических учреждений США в Ираке, не отвечающим за срочные дела, а также их семьям поручено эвакуироваться, сообщила пресс-служба госдепартамента страны.
«20 октября департамент распорядился об отъезде соответствующих требованиям членов семей и сотрудников правительства США, не связанных с чрезвычайными ситуациями, из посольства США в Багдаде и генерального консульства США в Эрбиле в связи с возросшими угрозами безопасности», – говорится в сообщении.
В госдепе также призвали соотечественников воздержаться от поездок в Ирак, отметив среди потенциальных угроз насилие и похищение.
Ранее сегодня стало известно об обстреле авиабазы США Айн-аль-Асад в западной провинции Ирака Анбар. Серия ударов по военным объектам США в Ираке началась после того, как иракские вооруженные группировки, связанные с Ираном, пригрозили нанести удар по объектам США, если Вашингтон вмешается в конфликт Израиля и «Хамаса».
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Согласно последним данным, в результате конфликта погибли более 6000 человек, из которых с палестинской стороны жертвами стали более 4600 жителей.
Президент США Джо Байден во время визита в Израиль 18 октября подтвердил поддержку Тель-Авива в его войне с «Хамасом», а на следующий день в телеобращении к нации назвал поддержку Израиля и Украины «разумной инвестицией». 20 октября стало известно, что Байден запросил конгресс дополнительно выделить $106 млрд в 2024 финансовом году.