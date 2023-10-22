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Госдеп поручил части дипперсонала США в Ираке эвакуироваться

Ведомости

Сотрудникам дипломатических учреждений США в Ираке, не отвечающим за срочные дела, а также их семьям поручено эвакуироваться, сообщила пресс-служба госдепартамента страны.

«20 октября департамент распорядился об отъезде соответствующих требованиям членов семей и сотрудников правительства США, не связанных с чрезвычайными ситуациями, из посольства США в Багдаде и генерального консульства США в Эрбиле в связи с возросшими угрозами безопасности», – говорится в сообщении.

В госдепе также призвали соотечественников воздержаться от поездок в Ирак, отметив среди потенциальных угроз насилие и похищение.

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Ранее сегодня стало известно об обстреле авиабазы США Айн-аль-Асад в западной провинции Ирака Анбар. Серия ударов по военным объектам США в Ираке началась после того, как иракские вооруженные группировки, связанные с Ираном, пригрозили нанести удар по объектам США, если Вашингтон вмешается в конфликт Израиля и «Хамаса».

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Согласно последним данным, в результате конфликта погибли более 6000 человек, из которых с палестинской стороны жертвами стали более 4600 жителей.

Президент США Джо Байден во время визита в Израиль 18 октября подтвердил поддержку Тель-Авива в его войне с «Хамасом», а на следующий день в телеобращении к нации назвал поддержку Израиля и Украины «разумной инвестицией». 20 октября стало известно, что Байден запросил конгресс дополнительно выделить $106 млрд в 2024 финансовом году. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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