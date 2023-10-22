Госдеп поручил части дипперсонала США в Ираке эвакуироваться

Президент США Джо Байден во время визита в Израиль 18 октября подтвердил поддержку Тель-Авива в его войне с «Хамасом», а на следующий день в телеобращении к нации назвал поддержку Израиля и Украины «разумной инвестицией». 20 октября стало известно, что Байден запросил конгресс дополнительно выделить $106 млрд в 2024 финансовом году.