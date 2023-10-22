Египет сообщил о ранении пограничников после обстрела со стороны Израиля

Ранее 22 октября в армии обороны Израиля сообщили, что танк случайно выстрелил по египетскому посту у границы с Египтом в районе кибуца Керем-Шалом. Военное ведомство выразило сожаление в связи с произошедшим и пообещало расследовать его обстоятельства. СМИ также сообщили вечером о взрывах возле КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Это случилось после того, как через этот КПП проехала вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью. Детали произошедшего устанавливаются.