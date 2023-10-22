Египет сообщил о ранении пограничников после обстрела со стороны Израиля
Египетские пограничники, по посту которых выстрелил израильский танк, получили легкие ранения, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.
«В одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка, в результате чего некоторые пограничники получили легкие ранения», – приводит сообщение «РИА Новости».
Ранее 22 октября в армии обороны Израиля сообщили, что танк случайно выстрелил по египетскому посту у границы с Египтом в районе кибуца Керем-Шалом. Военное ведомство выразило сожаление в связи с произошедшим и пообещало расследовать его обстоятельства. СМИ также сообщили вечером о взрывах возле КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Это случилось после того, как через этот КПП проехала вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью. Детали произошедшего устанавливаются.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Согласно последним данным, в результате конфликта погибли более 6000 человек, из которых с палестинской стороны жертвами стали более 4600 жителей. С начала эскалации около 1,5 млн человек покинули свои дома в секторе Газа.