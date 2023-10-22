В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил около 20:00 мск губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога», – говорится в сообщении.
Это уже второе объявление тревоги в городе за день. В первый раз Развожаев объявил тревогу около 16:21 мск, предупредив чуть позднее, что дым в районе Севастопольской бухты – это используемое ВС РФ табельное средство маскировки. Уже в 16:38 губернатор объявил об отбое тревоги.
Вместе с тревогой второй раз было приостановлено движение по Крымскому мосту, находящихся на мосту просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После того как 22 сентября украинские войска совершили ракетный удар по Севастополю, в городе разработали алгоритм оповещения о воздушной атаке. Когда единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) начинает оповещение через сирены и громкоговорители, а также перехватывает вещание на федеральных телеканалах, информация об угрозе удара с воздуха публикуется в Telegram-канале губернатора. Далее ЕДДС распространит сигнал тревоги на региональных каналах и радиостанциях.