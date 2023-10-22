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В Минобороны раскрыли детали израильских авиаударов по аэропортам Сирии

Ведомости

Военно-воздушные силы израильской армии нанесли удары по аэропортам в Сирии без захода в воздушное пространство страны, сообщает пресс-служба Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

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В ЦПВС пояснили, что удары были нанесены ранним утром при помощи истребителей F-15 и F-16 из акватории Средиземного моря по аэропортам Дамаска и Алеппо.

«В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов», – говорится в сообщении.

Ранее 22 октября об ударе сообщили в Сирии. Местные СМИ писали, что при атаке погиб сотрудник аэропорта Дамаска, еще один человек получил ранения. Удар также привел к повреждения взлетно-посадочных полос, «что привело к их выводу из строя».

Ранее по теме: В Сирии заявили об ударах Израиля по аэропортам Алеппо и Дамаска

Израиль регулярно наносит удары по Сирии, на территории которой размещены российские военные, которые помогают правительству республики в борьбе с террористами. В частности, 12 октября агентство Sana сообщило об атаках Израиля на международные аэропорты Дамаска и Алеппо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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