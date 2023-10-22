В Минобороны раскрыли детали израильских авиаударов по аэропортам Сирии

Ранее 22 октября об ударе сообщили в Сирии. Местные СМИ писали, что при атаке погиб сотрудник аэропорта Дамаска, еще один человек получил ранения. Удар также привел к повреждения взлетно-посадочных полос, «что привело к их выводу из строя».