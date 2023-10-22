В Минобороны раскрыли детали израильских авиаударов по аэропортам Сирии
Военно-воздушные силы израильской армии нанесли удары по аэропортам в Сирии без захода в воздушное пространство страны, сообщает пресс-служба Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.
В ЦПВС пояснили, что удары были нанесены ранним утром при помощи истребителей F-15 и F-16 из акватории Средиземного моря по аэропортам Дамаска и Алеппо.
«В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов», – говорится в сообщении.
Ранее 22 октября об ударе сообщили в Сирии. Местные СМИ писали, что при атаке погиб сотрудник аэропорта Дамаска, еще один человек получил ранения. Удар также привел к повреждения взлетно-посадочных полос, «что привело к их выводу из строя».
Израиль регулярно наносит удары по Сирии, на территории которой размещены российские военные, которые помогают правительству республики в борьбе с террористами. В частности, 12 октября агентство Sana сообщило об атаках Израиля на международные аэропорты Дамаска и Алеппо.