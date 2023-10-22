В Сирии заявили об ударах Израиля по аэропортам Алеппо и Дамаска

12 октября агентство Sana также сообщило об атаках Израиля на международные аэропорты Дамаска и Алеппо. Reuters отмечал, что Израиль и ранее наносил удары по объектам, которые считает связанными с Ираном, в том числе по аэропортам в Сирии. Такие атаки предпринимаются, чтобы нарушить иранские поставки в Сирию, где возросло влияние Тегерана.