В Сирии заявили об ударах Израиля по аэропортам Алеппо и Дамаска

В Сирии заявили об ударах Израиля по аэропортам Алеппо и ДамаскаОни выведены из строя, один человек погиб
Израильская армия нанесла ракетный удар по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, в результате чего объекты выведены из строя, один человек погиб, сообщило сирийское агентство Sana со ссылкой на военный источник.
«Сегодня в 5:25 израильский противник осуществил военную агрессию, одновременно выпустив ракеты со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо», – говорится в заявлении источника.
В результате атаки погиб сотрудник аэропорта Дамаска, еще один человек получил ранения. Удар также привел к повреждения взлетно-посадочных полос, «что привело к их выводу из строя», пишет агентство. По данным телеканала Al Mayadeen, по аэропорту в Алеппо были выпущены четыре ракеты, часть из которых перехватили средства ПВО.
Министерство обороны Сирии 14 октября сообщало о выведении из строя аэропорта Алеппо. Тогда Израиль официально не сообщал об атаке, а накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что артиллерия начала наносить по сирийской территории удары в ответ на обстрелы.
12 октября агентство Sana также сообщило об атаках Израиля на международные аэропорты Дамаска и Алеппо. Reuters отмечал, что Израиль и ранее наносил удары по объектам, которые считает связанными с Ираном, в том числе по аэропортам в Сирии. Такие атаки предпринимаются, чтобы нарушить иранские поставки в Сирию, где возросло влияние Тегерана.