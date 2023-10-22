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В Сирии заявили об ударах Израиля по аэропортам Алеппо и Дамаска

Они выведены из строя, один человек погиб
Ведомости
Ariel Schalit / AP Photo

Израильская армия нанесла ракетный удар по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, в результате чего объекты выведены из строя, один человек погиб, сообщило сирийское агентство Sana со ссылкой на военный источник.

«Сегодня в 5:25 израильский противник осуществил военную агрессию, одновременно выпустив ракеты со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо», – говорится в заявлении источника.

В результате атаки погиб сотрудник аэропорта Дамаска, еще один человек получил ранения. Удар также привел к повреждения взлетно-посадочных полос, «что привело к их выводу из строя», пишет агентство. По данным телеканала Al Mayadeen, по аэропорту в Алеппо были выпущены четыре ракеты, часть из которых перехватили средства ПВО.

Ранее по теме: СМИ сообщили об ударах Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо

Министерство обороны Сирии 14 октября сообщало о выведении из строя аэропорта Алеппо. Тогда Израиль официально не сообщал об атаке, а накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что артиллерия начала наносить по сирийской территории удары в ответ на обстрелы.

12 октября агентство Sana также сообщило об атаках Израиля на международные аэропорты Дамаска и Алеппо. Reuters отмечал, что Израиль и ранее наносил удары по объектам, которые считает связанными с Ираном, в том числе по аэропортам в Сирии. Такие атаки предпринимаются, чтобы нарушить иранские поставки в Сирию, где возросло влияние Тегерана. 

Ранее по теме: Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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