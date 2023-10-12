СМИ сообщили об ударах Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо
Израиль атаковал международные аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии, пишет сирийское агентство Sana.
Со ссылкой на военный источник издание сообщает, что ракетные удары по аэропортам Израиль нанес днем 12 октября примерно в 13:50 по местному времени. В результате атаки были выведены из строя взлетные полосы. О пострадавших не сообщается.
Reuters отмечает, что Израиль и ранее наносил удары по объектам, которые считает связанными с Ираном, в том числе по аэропортам в Сирии. Источник агентства уточнил, что такие атаки предпринимаются, чтобы нарушить иранские поставки в Сирию, где возросло влияние Тегерана. Отмечается, что атака 12 октября была совершена перед приездом министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Иранский МИД сегодня сообщил, что министр прибыл в Багдад.
При этом Al Jazeera уточняет, что ракетные удары по аэропортам были нанесены через несколько часов после переговоров президента Ирана с президентом Сирии.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек.
Накануне ЦАХАЛ заявила о нанесении артиллерийского удара по территории Сирии в ответ на запущенные оттуда ракеты. В оборонном ведомстве не назвали число запущенных ракет, отметив, что некоторые из них долетели до территории Израиля и упали на открытой местности.