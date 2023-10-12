СМИ сообщили об ударах Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо

Reuters отмечает, что Израиль и ранее наносил удары по объектам, которые считает связанными с Ираном, в том числе по аэропортам в Сирии. Источник агентства уточнил, что такие атаки предпринимаются, чтобы нарушить иранские поставки в Сирию, где возросло влияние Тегерана. Отмечается, что атака 12 октября была совершена перед приездом министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Иранский МИД сегодня сообщил, что министр прибыл в Багдад.