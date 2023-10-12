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Политика

СМИ сообщили об ударах Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо

Ведомости

Израиль атаковал международные аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии, пишет сирийское агентство Sana.

Со ссылкой на военный источник издание сообщает, что ракетные удары по аэропортам Израиль нанес днем 12 октября примерно в 13:50 по местному времени. В результате атаки были выведены из строя взлетные полосы. О пострадавших не сообщается.

Reuters отмечает, что Израиль и ранее наносил удары по объектам, которые считает связанными с Ираном, в том числе по аэропортам в Сирии. Источник агентства уточнил, что такие атаки предпринимаются, чтобы нарушить иранские поставки в Сирию, где возросло влияние Тегерана. Отмечается, что атака 12 октября была совершена перед приездом министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Иранский МИД сегодня сообщил, что министр прибыл в Багдад.

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При этом Al Jazeera уточняет, что ракетные удары по аэропортам были нанесены через несколько часов после переговоров президента Ирана с президентом Сирии.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек.

Накануне ЦАХАЛ заявила о нанесении артиллерийского удара по территории Сирии в ответ на запущенные оттуда ракеты. В оборонном ведомстве не назвали число запущенных ракет, отметив, что некоторые из них долетели до территории Израиля и упали на открытой местности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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